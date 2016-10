(dpa)

Perspektivisch sollen alle 74 Grundschulen in Bremen zu Ganztagsschulen werden, betonte Mustafa Güngör, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Derzeit gibt es Ganztagsangebote an 39 Schulen. „Es war uns wichtig, dass alle Schulen, die nun umgewandelt oder weiterentwickelt werden, dies freiwillig tun“, sagte Güngör. Kriterium dafür, welche Schulen als nächstes ein Ganztagsangebot bekommen sollen, sei neben der Freiwilligkeit und der Umsetzbarkeit gewesen, dass diese in benachteiligten Stadtteilen liegen, in Stadtteilen, wo es besonders viele Familien gibt, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, als bildungsfern gelten oder in denen die Eltern nur wenig verdienen.

„Wir wollen Sicherheit schaffen, welche Schulen als nächstes dran sind beim Ganztagsschul-Ausbau“, sagte Matthias Güldner, bildungspolitischer Sprecher der Grünen. Er freue sich besonders, dass die Hälfte der Grundschulen, die sich nun weiterentwickeln sollen, künftig zur gebundenen Ganztagsschule würden. Bei einer gebundenen Ganztagsschule ist das Nachmittagsangebot für alle Kinder verpflichtend, während es bei einer offenen Ganztagsschule um freiwillige Angebote am Nachmittag geht.

Koalition ändert ihre Pläne

Die Koalition ändert damit ihre Pläne: Bislang war geplant, dass in diesem Jahr vier neue Ganztagsschulen entstehen sollten und im kommenden Jahr weitere vier, also insgesamt acht. Dies war auch zuletzt im Juli noch Planungsgrundlage der Bildungsbehörde. Nachdem zuvor die Kommunikation zwischen Behörde und Schulen nicht gut gelaufen war und die Planung zum Ganztag für einige Schulen extrem kurzfristig kam, gingen die Pläne, acht Schulen umzubauen nicht auf: Es konnte nur eine einzige Schule in diesem Jahr zur Ganztagsschule werden.

Für das kommende Jahr sind nun drei Schulen vorgesehen, die sich in Richtung Ganztag weiterentwickeln sollen. Die Schule an der Alfred-Faust-Straße in Obervieland wird Rot-Grün zufolge zur offenen Ganztagsschule. Die Schule an der Landskronastraße in Burglesum wird zur gebundenen Ganztagsschule, und die Schule Alt-Aumund in Vegesack soll von einer offenen zu einer gebundenen Ganztagsschule werden.