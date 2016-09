Ein Beschluss der Grünen zum Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) sorgt beim Koalitionspartner für bleibende Irritationen, wie SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe gegenüber dem WESER-KURIER betont. (Karsten Klama)

Eigentlich wollten sich die Sozialdemokraten in Wilhelmshaven vor allem über den Umgang mit Rechtspopulisten, den Bremer Haushalt und politische Schwerpunkte für die kommenden Monate und Jahre beraten. Dafür hatten sie neben der Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt am ersten Klausurtag zum Abschluss die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maike Schaefer, eingeladen.

Sie musste den Sozialdemokraten aber vor allem eines erklären: Ob der Koalitionspartner womöglich nicht nur vom gemeinsamen Vorhaben OTB abrücken will, sondern sich auch perspektivisch in Stellung bringt, um nach der nächsten Bürgerschaftswahl in die Opposition zu gehen oder mit einem anderen Partner als der SPD zu regieren. Diesen Verdacht hegen dem Vernehmen nach einige Sozialdemokraten nicht erst seit der Landesmitgliederversammlung des grünen Koalitionspartners am vergangenen Wochenende.

Die Grünen hatten sich für eine neue Wirtschaftlichkeitsprüfung des geplanten 180-Millionen-Projekts ausgesprochen, wenn das Gericht entschieden hat, ob der Hafen für Windkraftanlagen überhaupt gebaut werden darf. Der Bremerhavener Chef der SPD-Stadtverordnetenfraktion, Sönke Allers, hatte den Grünen „Unkenntnis und Ahnungslosigkeit“ vorgeworfenen.

"Wir stehen zur Koalition"

Und auch in der Bremer SPD war die Begeisterung alles andere als groß. Parteichefin Sascha Aulepp hatte vermutet, dass mit dem Beschluss „die grüne Parteiseele gestreichelt werden soll“. Und schickte an den Koalitionspartner: „Es wäre gut, wenn die gemeinsamen Beschlüsse zum OTB die Haltbarkeit von Bio-Milch überschritten.“

Von einer rot-grünen Krise wollen Sozialdemokraten und Grüne dennoch nichts wissen. Maike Schaefer betonte am Donnerstag: „Das war ein sehr kollegialer und partnerschaftlicher Diskurs in Wilhelmshaven.“ Aber sie machte auch klar: „Ja, wir haben zu diesen Themen verschiedene Ansichten. Eine Fraktion darf eine gewisse Haltung nach außen tragen, sie muss es auch, das ist Demokratie. Eine gemeinsame Koalition bedeutet nicht Stillschweigen bei unterschiedlichen Ansichten der Partner“, sagte sie dem WESER-KURIER.

Sie habe versucht darzustellen, dass die Grünen sich mit dem Beschluss an den Koalitionsvertrag hielten. Der sehe bei solchen Großprojekten fortlaufende Bedarfsüberprüfungen vor. „Das hat nichts mit strategischen Farbenspielen für die nächste Bürgerschaftswahl zu tun. Wer weiß schon, was 2019 alles ist?“, sagte Schaefer. „Wir könnten auch fragen, ob die Einladung der Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt zur Klausurtagung ein Signal dafür ist, dass sich die SPD vom Acker machen will. Wir stehen zur Koalition.“

Grüne sind gegen weiteres Ausbaggern der Weser

Die Grünen haben auf ihrem Parteitag aber nicht nur einen Beschluss für eine neue Wirtschaftlichkeitsprüfung in Sachen OTB gefasst: Sie sprachen sich auch klar gegen ein weiteres Ausbaggern der Weser aus, zumindest am Unterlauf des Flusses zwischen Bremen und Bremerhaven. „Das sind durchaus irritierende Signale, die die Grünen da gefunkt haben“, sagte SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe dem WESER-KURIER.

„Wir haben Verständnis für eine innerparteiliche Dynamik, aber eines ist klar: Wir haben einen gemeinsamen Koalitionsvertrag, den beide Seiten erfüllen und gemeinsam abarbeiten wollen. Dazu steht die SPD.“ Auch Tschöpe betonte, er halte nichts von strategischen Farbenspielen für künftige Koalitionen. Dennoch: „Die Irritationen bleiben.“

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Röwekamp zeigt der „offene Dissens rund um den OTB den wahren instabilen Zustand der Koalition“. Die Grünen hätten den OTB nie gewollt, mussten sich im Koalitionsvertrag aber darauf einlassen, betonte der Christdemokrat. „Die SPD-Fraktion hat auf ihrer Klausurtagung dagegen verpasst, beispielsweise mit der Bekräftigung oder Erneuerung ihres Beschlusses ein klares Signal für den OTB zu setzen.“ Es bleibe bei Lippenbekenntnissen und der Gefahr, dass der rot-grüne Streit das Projekt komplett gegen die Wand fahre, so Röwekamp.