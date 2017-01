Wirtschaftsratsvorsitzende Imke Wilberg mit dem russischen Chef-Diplomaten in Berlin, Wladimir Grinin. (Karsten Klama)

Die CDU-Spitze blieb fern, doch die Unternehmer kamen: Rund 120 Wirtschaftsvertreter nahmen am Dienstagabend am Neujahrsempfang des CDU-Wirtschaftsrates teil, zu dem Vorsitzende Imke Wilberg einen hochrangigen, aber umstrittenen Gast eingeladen hatte: Russlands Botschafter in Berlin, Wladimir Grinin.

Der CDU-Landesvorstand hatte sich im Vorfeld ausdrücklich distanziert, und tatsächlich ließ sich im Steigenberger-Hotel in der Überseestadt kein hochrangiger Vertreter der Partei blicken. Zu schwer wögen die Annexion der Krim und die Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien durch Moskau, als dass man den russischen Chef-Diplomaten in Bremen willkommen heißen könne, hatte CDU-Landesvorsitzender Jörg Kastendiek argumentiert.

Einladung von Grinin missbilligt CDU-Führung

Imke Wilberg versuchte bei der Begrüßung der Vertreter von Handel, Handwerk und Industrie gar nicht erst, das Zerwürfnis wegzulächeln. Offen sprach sie an, dass Partei und Wirtschaftsrat in puncto Russland derzeit nicht auf einen Nenner kämen und die Einladung an Grinin von der Bremer CDU-Führung missbilligt worden sei.

„Aber ich blieb standhaft“, sagte Wilberg und erhielt dafür freundlichen Applaus. Es sei ihr ein Anliegen, sagte Wilberg, die Beziehungen zwischen Bremen und den russischen Wirtschaftspartnern nicht weiter leiden zu lassen. Die von der Bundesregierung mitgetragene Sanktionspolitik der Europäischen Union schade beiden Seiten. Habe der Wert der Bremer Ausfuhren nach Russland 2012 noch bei rund 40 Millionen Euro gelegen, sei es zuletzt nur noch die Hälfte gewesen.

Wilberg berief sich auch auf mahnende Stimmen aus anderen Parteien. Sie zitierte den niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), der sich ebenfalls gegen eine Verlängerung der Sanktionen ausgesprochen habe.

Die Konsequenzen der Handelsrestriktionen

Botschafter Grinin knüpfte nahtlos an. Nicht nur Russland habe mit den Folgen der Sanktionspolitik zu kämpfen. Auch Deutschland zahle einen Preis. Hierzulande sei kaum bekannt, dass die Beschränkung der Russland-Exporte bereits 60.000 Arbeitsplätze gekostet habe. Gerade in Norddeutschland spürten viele Unternehmen die Konsequenzen der Handelsrestriktionen.

Dann wandte sich Grinin der geopolitischen Ebene zu. Die jüngsten Nato-Manöver an der russischen Ostgrenze, für die der US-Nachschub auch über Bremerhaven abgewickelt wurde, bezeichnete der Diplomat als „gefährliche Spielchen“. Ausführlich kritisierte er die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Moskau.

So sei etwa der Ukraine-Konflikt nicht das Resultat einer interventionistischen russischen Außenpolitik, sondern „Teil eines geopolitischen US-Projekts“. Russland und Deutschland seien dagegen „natürliche Partner“, und er hoffe, dass im beiderseitigen Verhältnis bald wieder „die gesunde Vernunft die Oberhand gewinnt“.

Kaum Kritik für Grinin

Auch hierfür gab es warmen Applaus der Wirtschaftsvertreter. Als sich Grinin im Anschluss an seine Rede Fragen aus dem Publikum stellte, musste er sich kaum Kritisches anhören. Nur aus einer einzigen Wortmeldung klang ein wenig Skepsis gegenüber der russischen Charme-Offensive heraus – als nämlich ein Unternehmer wissen wollte, wie Grinin sich erkläre, dass die meisten Regierungen der angrenzenden Staaten Angst vor Russland hätten. Die meisten Gäste hielten es dagegen mit Imke Wilberg, die für eine baldige Wiederannäherung zwischen Berlin und Moskau plädierte.

So sieht es beispielsweise Hans von Helldorff, seines Zeichens beratendes Vorstandsmitglied des Wirtschaftsrates. Gerade in Zeiten angespannter politischer Beziehungen könnten Gesprächsformate wie der Neujahrsempfang seines Verbandes helfen, „Gesprächskanäle offen zu halten“. Die Kritik an der Einladung Grinins aus den Reihen des CDU-Landesverbandes verbat sich von Helldorff. Der Wirtschaftsrat sei eigenständig und „kein Wurmfortsatz der CDU“, sagte er.