Die SPD-Bürgerschaftsfraktion will Streifenpolizisten in Bremen und Bremerhaven mit Elektroschockpistolen, sogenannten Tasern, ausstatten, zunächst im Rahmen eines Probelaufs. Nach Informationen des WESER-KURIER wird ein entsprechender Vorstoß in der Bürgerschaft vorbereitet. Bei Tasern handelt es sich um Distanzwaffen, die mit Widerhaken versehene Projektile auf eine Zielperson abschießen. Über Drähte zwischen Waffe und Projektil werden der Person elektrische Schläge versetzt, die sie kampfunfähig machen sollen. In Bremen sind bisher nur Spezialeinheiten mit Elektroschockpistolen ausgestattet.

Das soll sich nun ändern. Hintergrund ist eine aktuelle Entwicklung in Berlin. Dort war es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach zu tödlichen Polizeischüssen auf nicht zurechnungsfähige Angreifer gekommen. Der dortige Senat beschloss daraufhin einen Taser-Probelauf bei der Polizei. In Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und bei der Bundespolizei ist die Elektroschockpistole bereits Bestandteil der Standardausrüstung von Streifenpolizisten. Eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Tasern gibt es in Bremen bereits.

Über die Pläne der SPD könnte es zum Streit mit den Grünen kommen. Sie sind dem Vernehmen nach strikt gegen die aus Amerika kommende Distanzwaffe. Ungefährlich ist die Elektroschockpistole tatsächlich nicht. Laut einer Studie von Amnesty International starben in den USA während oder nach dem Taser-Gebrauch durch Polizisten bereits zahlreiche Menschen. In Österreich ergab eine Auswertung des Taser-Einsatzes durch Einsatzkräfte in den Jahren 2006 bis 2015 allerdings keine Todesfälle. (the)