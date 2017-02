Die SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp lässt durchblicken, dass sie beim Thema Verlängerung der Wahlperiode nicht die treibende Kraft ist. (Frank Thomas Koch)

Die Bürger des kleinsten Bundeslandes sollen im Herbst über eine Verlängerung der Wahlperiode der Bürgerschaft abstimmen: Das war jedenfalls bis vor kurzem Konsens, nicht nur in der rot-grünen Koalition, sondern über die Parteigrenzen hinweg. Bremen ist das letzte Bundesland, in dem noch eine vierjährige Legislaturperiode gilt. Alle anderen Länder haben sich inzwischen für eine fünfjährige Amtszeit des Parlaments ausgesprochen. In Bremen würde sich ein entsprechender Volksentscheid parallel zur Bundestagswahl am 24. September anbieten.

Dass es so kommt, galt bisher als ausgemacht, doch seit kurzem sind bei der SPD gewisse Absetzbewegungen zu erkennen. „Das ist nicht mein Herzblutthema“, sagt die Landesvorsitzende Sascha Aulepp. Wichtiger als die Frage einer vier- oder fünfjährigen Legislatur sei etwa, „wie man gute Kitas und Schulen in allen Stadtteilen anbietet und die wirtschaftliche Infrastruktur modern hält“. In der SPD – und nicht nur dort – gebe es durchaus Zweifel am Sinn einer Verlängerung der Wahlperiode und einer entsprechenden Volksabstimmung. Das letzte Wort sei in dieser Sache noch nicht gesprochen. „Der Ball liegt im Feld der Bürgerschaftsfraktionen“, sagt Aulepp. Sie werde sich aber nicht sperren, wenn ein Volksentscheid im September dort ganz überwiegend gewollt sei.

Für die Spitzen von CDU, Grünen, Linken und FDP sind das ganz neue Töne. "Bei uns wackelt da niemand", sagt der christdemokratische Fraktionschef Thomas Röwekamp. Er gehe weiter davon aus, dass es den Volksentscheid zeitgleich mit der Bundestagswahl geben wird. FDP-Fraktionsvize Magnus Buhlert sieht das ähnlich, wenngleich man aus seiner Sicht keine Volksabstimmung bräuchte, um die Wahlperiode von 2019 an zu verlängern. Das könne auch die Bürgerschaft mit verfassungsändernder Zweidrittelmehrheit tun. Die Linken wollen nach den Worten ihrer Fraktionsvorsitzenden Kristina Vogt einen Volksentscheid mittragen, auch wenn sie grundsätzlich nichts von einer Verlängerung der Amtszeit der Bürgerschaft halten. Und die Grünen? Sie sind ganz klar für die Volksabstimmung, sagt ihre Fraktionschefin Maike Schaefer. „Nur das Volk selbst kann darüber entscheiden, wie lange es regiert werden möchte", ist Schaefer überzeugt. Eine Verfassungsänderung durch das Parlament selbst sei rechtlich zwar möglich, hätte aber einen faden Nachgeschmack, glaubt Schaefer. Im vergangenen Jahr sei auch die SPD ganz klar für eine Befragung des Souveräns gewesen, "deshalb sollte man jetzt keine Angst vor der eigenen Courage haben".

Die Sozialdemokraten haben nicht mehr allzu viel Zeit, sich in der Frage zu einer klaren Haltung durchzuringen. Denn allgemein wird davon ausgegangen, dass die Bürgerschaft wegen des organisatorischen Vorlaufs einen Volksentscheid am 24. September im April/Mai auf den Weg bringen müsste.