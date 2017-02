Ab April 2017 erhöht der Energieversorger SWB den monatlichen Grundpreis. (dpa)

Der Energieversorger SWB erhöht zum ersten April 2017 die Strompreise. Das betrifft knapp 300 000 Haushalte im Land – denn die SWB deckt laut eigenen Angaben als Anbieter 82 Prozent des Strommarktes in Bremen ab. Dabei geht es vor allem um den Grundpreis, den die SWB anhebt. Das ist der Betrag, den Stromkunden und -kundinnen sowieso zahlen müssen, unabhängig davon, wie viel Kilowattstunden sie verbrauchen, also wie oft sie das Licht an- und ausschalten, den Herd oder den Fernseher laufen lassen.

An dem Beispiel des Tarifs Strom basis heißt das konkret, dass der monatliche Grundpreis von 7,97 Euro auf 9,40 Euro steigt und damit knapp 20 Prozent teurer wird. Für alle, die den Tarif nicht wechseln, stehen am Ende des Jahres also 17 Euro mehr auf der Stromabrechnung. Wie viele Haushalte genau die Mehrkosten tragen, verrät die SWB nicht. Sprecherin Angela Dittmer sagt aber, dass die meisten Bremer Haushalte den Basistarif nutzten.

"Diese Erhöhung des Grundpreises betrifft jeden, der nicht viel Strom verbrauchen und sparen will", sagt Mechthild Himmelreich von der Verbraucherzentrale Bremen. Der Basistarif sei normalerweise sowieso teuer. Nun seien aber die betroffen, die nicht viel bezahlen können oder die, die neu nach Bremen ziehen. Denn die bezahlen automatisch diesen Tarif, erklärt Himmelreich.