Ab diesen Dienstag können sich die Leser des WESER-KURIER im Internet für die Teilnahme an der Marktforschung registrieren lassen. (Frank Thomas Koch)

Wir möchten Ihre Ansichten zu spannenden Themen und Bewertungen von Anzeigen und Prospekten nutzen, um die Berichterstattung weiter zu differenzieren und zu erfahren, wie Sie die Themengewichtung und die Gestaltung der Zeitung einschätzen. Denn nur wenn wir wissen, was unsere Leser wirklich denken, können wir noch besser werden.

Aus diesem Grund starten wir eine regelmäßige Online-Leserbefragung zum WESER-KURIER. Kritik an der gesamten Zeitung oder Verbesserungsvorschläge jeder Art sind deshalb von den Befragten ausdrücklich gewünscht. Die einzigen Voraussetzungen: Sie lesen regelmäßig den WESER-KURIER, die Bremer Nachrichten oder die Verdener Nachrichten als gedruckte Ausgabe oder als E-Paper. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Und Sie haben einen Internet-Anschluss und eine E-Mail-Adresse, unter der wir Sie kontaktieren können.

Befragung ist anonym

Wer sich schnell entscheidet, dabei zu sein, kann belohnt werden: Unter den Teilnehmern, die sich bis zum 28. Februar registrieren (siehe Extra-Kasten), verlosen wir ein Apple iPhone SE 16 GB sowie 2x2 Tickets für das GOP-Varieté-Theater. Daher gilt: schnell registrieren und die Gewinnchance nutzen.

In der Regel werden wir uns einmal pro Monat an Sie wenden. Dabei werden alle Regeln des Datenschutzes selbstverständlich eingehalten, die Befragung ist anonym. Und mehr als durchschnittlich fünf Minuten müssen Sie bei der Befragung auch nicht aufwenden. Wenn Sie einmal nicht dabei sind – kein Drama. Allerdings ist eine regelmäßige Teilnahme wünschenswert. Und wenn Sie kein Interesse mehr haben sollten, können Sie sich auch einfach wieder abmelden.

Das wäre dann die Chance für andere Leser, in das sogenannte Panel aufzurücken. Panel nennen Marktforscher eine feste Kundengruppe, deren Wünsche und Meinungen regelmäßig erkundet werden. Für den WESER-KURIER übernimmt Media Opal als Meinungsforschungsinstitut die Befragungen.

Um Mitglied der Marktforschung beim WESER-KURIER zu werden, brauchen Sie nur zwei Dinge: fünf Minuten Zeit pro Monat und einen Internetanschluss mit E-Mail-Adresse. Zum Start müssen Sie sich unter www.weser-kurier.de/trend registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Dann erhalten Sie von uns als Bestätigung einen Link zugesandt. Und schon sind Sie dabei. Als Leser werden Sie dann einmal pro Monat vom WESER-KURIER befragt. Das regelmäßige Mitmachen lohnt sich, am Ende einer jeden Befragung verlosen wir attraktive und hochwertige Preise an alle Teilnehmer. Die ersten Teilnehmer, die sich registrieren, nehmen an der Verlosung eines Apple iPhones SE 16 GB und von 2x2 Tickets für das GOP-Varieté-Theater teil.