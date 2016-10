In der Eissporthalle beginnt die Saison des Schlittschuhlaufens. (Frank Thomas Koch)

Da liegt es. Unberührtes Eis. Sonnenstrahlen scheinen durch die Fenster auf die leere weiße Fläche und geben ihr erst recht etwas Heiliges. Ja, dieser Ort heißt nicht ohne Grund Paradies. Die drei Zentimeter dicke Schicht schreit geradezu: Betritt mich! Vor den Eingängen drängen sich die Schlittschuhträger an der Bande. Doch noch glänzen ein paar Pfützen auf dem Eis. Geduld bewahren, gleich ist es gefroren.

Eismeister Ales Jurcik hat gerade seine Runde gedreht und die oberste Eisschicht erneuert. Er mag diese Aufgabe besonders: „Du bist kurze Zeit der Mittelpunkt der Welt. Alles sehen dich an.“ Alle zweieinhalb Stunden wiederholt sich die Prozedur in der Eissporthalle in Walle. Die Eismaschine, das sei die wichtigste Mitarbeiterin überhaupt, heißt es hier im Paradice.

Musik aus den Charts zum Saisonauftakt

Dann beginnt die Musik. „Cold Water“ von Justin Bieber und Major Lazer dröhnt durch die Halle. Die Bahn ist endlich freigegeben: Eisparty mit DJ Chris Packer. Die Besucher stürmen die Fläche, ziehen, wie vor einer Viertelstunde schon, ihre Bahnen. Da liegt der Erste prompt wieder. Zum offiziellen Saisonauftakt der Eissporthalle Paradice sind einige Kinder gekommen, vor allem aber Jugendliche. Deshalb läuft Musik aus den Charts.

Ales Jurcik steht nun mit einer Portion Pommes hinter der Bande und schaut den Läufern zu. Essen sei wichtig – schließlich jagt er am nächsten Tag selbst übers Eis. Er ist Verteidiger der Eishockeymannschaft Weserstars, die hier trainiert und spielt. Am Sonntag tritt sein Team im Freundschaftsspiel zum Derby an: Die Hamburger kommen. Im Laden oberhalb der Eisfläche gibt es nicht nur Schlittschuhe, Schläger, Helme und Protektoren, sondern auch die Trikots der Weserstars.

Eigentlich ist es noch warm. Im Foyer ein Blick nach draußen. Im Westbad nebenan sonnt sich ein Mann auf einem der Liegestühle. Eine Frau zieht ihre Bahnen im Außenbecken. Handschuhe? Schal? Was trägt man also, gerade erst dem Sommer entrissen, auf dem Eis?

Kühle 15 Grad in der Halle

Pullover reichen den meisten aus. Doch in der Halle sind es frische 15 Grad. „Sonst gibt es kein Eislaufgefühl. Das gehört zur Stimmung“, sagt Uwe Kirsch, Betriebsleiter der Halle. Arktische Atmosphäre deshalb auch an den Wänden: Eisbären und Pinguine schauen den Besuchern bei ihren Pirouetten und Stürzen zu.

Auch die sechsjährige Ayleen ist mit ihrer Mutter Serpil Öztürk zum Saisonauftakt hergekommen. „Sie fragt mich schon seit Wochen, wann es wieder losgeht.“ Seit mehr als zwei Stunden seien sie auf dem Eis. Zeit für lange Gespräche hat Ayleen dennoch nicht. „Ich möchte wieder rauf.“ Sebastian Kraft (17) und Michael Pieper (18) sind sogar aus Walsrode nach Bremen gekommen. Kraft: „Die Halle ist schön hell.“

Auf den Tribünen hocken Pärchen in Schlittschuhen. Einige Stammläufer sind da. Die Halle ist ihre Anlaufstelle. Wenn er irgendwann in den Ruhestand geht, dann kann er seine Memoiren schreiben, sagt Kirsch. „Das ist hier wie in einer Daily Soap.“ Liebesgeschichten, Intrigen – schon alles habe er erlebt.

Spektakuläre Heiratsanträge in der Vergangenheit

Einer der vielen Heiratsanträge zu Eis habe sich im wahrsten Sinne eingebrannt. Der Bräutigam verteilte ein großes Herz aus Teelichter auf dem Eis, die es zum Schmelzen brachten. Aber immerhin: Ein Ja-Wort gab es. Kirsch lacht. Man sieht sofort: Seine blaue Fleecejacke mit dem Schriftzug „Eissporthalle Bremen“ trägt er gerne.

Die Liebe zum Eis entwickelte sich bei Kirsch früh. In Frankfurt betrieben seine Eltern einen Schlittschuhverleih. Als sich Bremer dort damals anschauten, wie andere Eishallen funktionieren, erfuhr der gelernte Versicherungskaufmann von der Halle, die im Norden entstehen soll. Mit seinem Freund Anton Forster bewarb er sich für Bremen.

Heute sind die beiden Geschäftsführer des Paradice. „Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Es gibt nichts Schöneres als Schlittschuhfahren.“ Fast jeden Tag sei er hier – oft von morgens bis abends, um sich mit seinen Mitarbeitern um Veranstaltungen und den Betrieb zu kümmern. An Spitzentagen kämen 1200 Besucher her.

Eis wird als feiner Nebel aufgesprüht

Drei ganze Tage dauere es, die Eisbahn zum Saisonstart vorzubereiten. Schicht um Schicht wird das Eis als feiner Nebel mit einem Feuerwehrschlauch aufgesprüht. 3500 Quadratmeter haben die beiden Hallen zusammen. Unter ihnen verlaufen Kühlrohre mit einer Länge von 80 Kilometern.

DJ Chris Packer, der eigentlich Christian Delphin heißt, steht vor seinem Mischpult. Auch für ihn geht die Saison nun los – schon zum vierzehnten Mal. Seit acht Jahren legt er im Paradice nebenberuflich auf. Vorher half der 33-Jährige im Team. Seine Musik vom Laptop steuert er über eine Schaltplatte. Handschuhe sind da tabu. Gegen die Kälte habe er nur ein Mittel: heißen Kakao.

Eishockey oder Eisdisco – alle Veranstaltungen sind im Internet unter www.eissporthalle-paradice.de zu finden.