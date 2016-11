n Bundesländern, wie hier in Hamburg, durchsuchten Polizisten am Morgen Wohnungen von Menschen, die mutmaßlich einem Salafisten-Netzwerk angehören. (dpa)

Mit einer Großrazzia in zehn Bundesländern ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrormiliz Daesch vorgegangen. Hunderte Polizisten durchsuchten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen mehr als 200 Wohnungen und Büros von Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion", die hinter umstrittenen Koran-Verteilaktionen in deutschen Städten steht.

Salafisten vertreten einen am Koran orientierten besonders konservativen Ur-Islam, lehnen westliche Demokratien ab und wollen eine Ordnung mit islamischer Rechtsprechung, der Scharia.

Die einige hundert Mitglieder zählende Vereinigung teile die Welt in zwei Lager, sie stehe für ein "feindliches Gegenüber" von Muslimen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Dienstagmorgen in Berlin. "Sie glorifiziert also Mord und Terror." Er wolle nicht, "dass Terrorismus aus Deutschland exportiert wird". "Eine systematische Beeinträchtigung unserer Grundwerte ist mit angeblicher Religionsfreiheit nicht zu vereinbaren", begründete de Maizière das Verbot und die Durchsuchungen. Insgesamt seien am Morgen rund 190 Wohnungen, Büros und andere Liegenschaften durchsucht worden. De Maizière lobte die "sehr intensive" Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Aktion gegen die Islamisten.

Oldenburg, Osnabrück und Bremen

Schwerpunkte der Polizeieinsätze, die um 6.30 Uhr zeitgleich in mehreren westdeutschen Bundesländern und Berlin begannen, waren diesmal Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. In Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in Hamburg gab es je etwa fünf und in Bremen eine Durchsuchung. In Niedersachsen gab es drei Durchsuchungen im Bereich der Polizeidirektion Hannover, zwei Durchsuchungen im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg und eine im Bereich Osnabrück. Verbotsverfügungen wurden außerdem im Bereich der Direktion Göttingen übergeben.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die Razzien gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat als "wichtigen Schlag gegen diese Szene" bezeichnet. "Die Koran-Verteilaktionen hatten wir schon lange im Visier", sagte Pistorius am Dienstag. Ein Teil der Koran-Verteiler wolle junge Leute in die Szene hineinziehen und missbrauchen, etwa für die Teilnahme an Kampfhandlungen. In einer solchen Szene brauche man eine Weile, um genügend Material zu haben, sagte Pistorius weiter. "Die Aktion zeigt, dass die Sicherheitsbehörden bei ihrer Arbeit sehr gewissenhaft und sehr zielstrebig sind."

Verfassungswidrig

De Maizière (CDU) bezeichnete das Verbot der salafistischen Koran-Verteilaktionen als "klares Signal" im Kampf gegen islamistischen Terror bezeichnet. "Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Für radikale, gewaltbereite Islamisten ist kein Platz in unserer Gesellschaft", sagte de Maizière am Dienstagmorgen in Berlin. Rund 140 junge Menschen seien von den Extremisten bereits für den "Heiligen Krieg" rekrutiert worden.

Genau eine Woche nach einem Schlag der Behörden gegen Top-Islamisten, bei der die Bundesanwaltschaft unter anderem den als Chefideologen des deutschen Salafisten-Szene bekannten 32-jährigen Iraker Abu Walaa festgenommen hatte, wurden im Rahmen der aktuellen Aktionen keine spektakulären Festnahmen erwartet. Vielmehr ging es nach dpa-Informationen vor allem darum, Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und Beweismittel sicherzustellen. Zudem wollten die Behörden ein weiteres Zeichen gegen die Aktionen der Radikal-Salafisten setzen.

Der Verfassungsschutz wirft führenden Akteuren und Sympathisanten der Vereinigung "DWR" vor, den bewaffneten Dschihad ("Heiliger Krieg") und Terroranschläge zu verherrlichen. Zudem habe die Vereinigung ein bundesweit einzigartiges Rekrutierungs- und Sammelbecken für Dschihadisten aufgebaut. Bisher sind nach Informationen aus Sicherheitskreisen mindestens 140 "Lies!"-Aktivisten und Unterstützer aus Deutschland nach Syrien und in den Irak gereist, um sich der Daesch-Terrormiliz anzuschließen.

Missbrauch durch Aktivisten verhindern

Das Verbot der salafistischen Vereinigung ziele nicht auf die Verbreitung des islamischen Glaubens oder die Verteilung von Koranen oder deren Übersetzungen, hieß es weiter. Verboten werden solle lediglich der Missbrauch des Islam durch Aktivisten, die extremistische Ideologien propagierten oder Terrororganisationen unterstützten. Unter anderem werde jede Betätigung für den Verein, die Teilnahme an Koran-Verteilaktionen von "Lies!" sowie die Verbreitung von Videos im Internet verboten.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beziffert die Zahl radikal-islamistischer Salafisten in Deutschland bis Ende Oktober auf 9200 - Tendenz weiterhin steigend. Das Potenzial islamistisch-terroristischer Personen wird auf etwa 1200 Männer und Frauen geschätzt. Bis Ende vergangenen Monats waren nach Angaben der Sicherheitsbehörden 870 Menschen aus der Bundesrepublik in die Daesch-Kriegsgebiete in Syrien und im Irak ausgereist. Darunter waren etwa 20 Prozent Frauen.

"Die wahre Religion" und "Lies!" - Ein islamistisches Netzwerk