Wunderwelten waren in diesem Jahr das Motto – dazu passt ein Ritt auf dem Flamingo. (Michael Galian)

Das Schwert wippt im locker um die Hüfte geschlungenen Ledergurt mit, das Drachenwappen auf der Brust hebt und senkt sich: Ritter Klaus Reichel tanzt zu den Klängen der Sambatrommeln. Vor ihm ziehen schillernde Insekten, trommelnde Hasen und die Spielkartenkameraden der Herzkönigin durch die Straße. Reichel ist vergnügt, und er ist nicht allein hier: Inmitten der Tausenden, die am Sonnabend zum Samba-Karneval in die Innenstadt strömen, zieht er die Frau neben sich mit einem Lächeln näher zu sich. „Da ist meine Königin“, sagt Reichel.

Simone Reichel – rotes Kleid, goldener Kragen, Krone im Haar – kommt aus Brasilien, Klaus Reichel aus Deutschland. Sie sind verheiratet, gemeinsam haben sie 13 Jahre lang in der brasilianischen Hauptstadt Rio de Janeiro gelebt. In Bremen leben sie erst seit Kurzem. Er kam vor zwei Jahren wegen der beruflichen Möglichkeiten hierher, sie kam ein Jahr später nach.

„Wir wohnen im Viertel, wir kannten den Bremer Karneval nicht und sind dann vor einem Jahr plötzlich in das Lichtertreiben des Samba-Karneval hineingeraten“, erzählt Klaus Reichel. „Das war super.“ In Rio folgten sie den riesigen Karnevalszügen, nun stürzen sie sich ins Maskentreiben im Viertel. „Damit wir ein Stück Heimat haben, sind wir jetzt hier.“

Selfie mit den Stelzenläuferinnen. (Michael Galian)

Deutschlands größter Samba-Karneval

Jedes Jahr im Februar zieht Deutschlands größter Samba-Karneval in Bremen Tausende Besucher an. Mehr als 60 Gruppen aus Deutschland, Polen, Großbritannien und den Niederlanden treten diesmal an, um der Stadt den Winter auszutreiben. Bei der Eröffnungsinszenierung auf dem Marktplatz trommeln sich die Maskenträger warm. Dort wird die Geschichte eines eigentümlichen Schlüssels erzählt, der die Tür für 13 Wunder aufschließt. Auf dem Marktplatz reagieren die Bremer noch verhalten, einige nicken erfreut im Rhythmus der Trommeln mit dem Kopf. Je mehr sich der Umzug dem Viertel nähert, desto mehr verdichtet sich das Treiben, desto stärker hallen die Trommelschläge von den Häuserwänden wider.

Im Viertel schließlich lässt sich die norddeutsche Variante von Ekstase beobachten: Dutzende Bremer wippen enthusiastisch in den Knien mit und blicken dabei vergnügt in die Gegend. Manche Väter, die ihr in ein Tigerkostüm gewandetes Kind auf den Schultern tragen, tanzen sogar richtig, während vor ihnen die Stelzenkünstler durch die Straßen schreiten und märchenhafte Krieger ihre Trommeln schlagen.

In diesem Jahr haben die Gruppen ihre fantasievollen Kostüme zum Thema „Wunderwelten“ gestaltet. Angeführt wird der Zug unter anderem von einem adligen Perückenträger im mintfarbenen Frack, der seinen pinken Flamingo durch die Straßen lenkt – die Kölner Truppe Ara Macao zieht voran. Tänzerinnen in Reifröcken tragen riesige Sonnenräder vor der Brust, Maskenträger schmücken sich mit fremden Federn, riesige Lollipops werden in die Luft gereckt. Manche tragen ein selbst gebasteltes Miniatur-Wunderland auf dem Kopf: Eine Eisenbahnlandschaft mit Hauptbahnhof Lummerland.

Der Bremer Karneval lockt jedes Jahr mehrere Zehntausend Menschen an. (Michael Galian)

Wunderliche Gestalten auf Bremer Straßen

Sympathiebekundungen ernten aber auch diejenigen, die auf Abseitigeres setzen: Tänzerinnen in den Kostümen alter Damen, die geschickt mit ihrem Gehstock tanzen und eine niederländische Sambagruppe, die nur aus Männern besteht. Es sind wunderliche Gestalten, die in karierten Hemden, Pullundern und Nickelbrillen auftreten, ein Haufen Nerds, der trommelnd durch die Straßen zieht. Detailreich sind auch die Kostüme der Bremer Gruppe Stelzenart gestaltet: Stelzenträger balancieren Schneckenhäuser auf dem Rücken, auf die ein Ziffernblatt gemalt ist.

In der Eröffnungsinszenierung stehen sie für das Wunder, sich Zeit zu nehmen. „Wir sind die Wächter der Zeit und stehen für die Langsamkeit“, sagt Julian Baumann, einer der Schneckenhausträger. Im Inneren der großen Schneckenhäuser befindet sich tatsächlich nichts als warme Luft: Kein Gestell stützt die Form, nur ein Lüfter bläst permanent die Ballonseide auf.

Von Rio de Janeiro nach Bremen: Simone und Klaus Reichel haben lange zusammen in Brasilien gelebt – nun bietet ihnen der Bremer Samba-Karneval ein Stück Heimat. (Michael Galian)

Entlang des großen Umzugs erklimmen die Bremer alles, was ihnen in den Sinn kommt, um besser zu sehen, welche Gestalten hier durch ihre Straßen schreiten. Jugendliche balancieren auf Pollern, Erwachsene klettern auf die schmalen Mauervorsprünge des Postgebäudes an der Domsheide, und der Dachbalkon eines Traditionsgeschäfts im Viertel wird zur Aussichtsplattform.

Die Königin und ihr Ritter tanzen unterdessen noch immer. „In Brasilien hatten wir etwas luftigere Kostüme“, sagt Klaus Reichel und lacht. In Rio tranken sie Caipirinha beim Karneval, dieses Mal in Bremen gibt es nun Glühwein. Im kommenden Jahr wollen sie noch mehr beim Samba-Karneval einsteigen: Dann wollen sie selbst mittrommeln. „Wir haben viele Instrumente bei uns zu Hause“, erzählt Simone Reichel. Drei Bremer Sambagruppen, die für sie infrage kommen, haben sich die beiden schon ausgeguckt.