Sambaklänge in der Stadt - doch die Finanzierung des Bremer Sambakarnevals steht auf der Kippe. (Christina Kuhaupt)

Der Schock sitzt tief bei den Mitgliedern der Initiative Bremer Karneval. Die finanzielle Förderung für die 32. Auflage des Sambakarnevals unter dem Motto „Wunderwelten“ am 17. und 18. Februar 2017 ist reduziert worden. Dem Verein fehlen ungefähr 10.000 Euro, um die Veranstaltung in gleichem Umfang wie in den Vorjahren zu organisieren.

Besonders schwer ins Gewicht fallen die ausbleibenden 6.000 Euro, die es im vergangenen Jahr noch von der Bremer Kulturbehörde gab. Die Nachricht erreichte die Organisatoren des Sambakarnevals in der „heißen Phase“, acht Wochen vor dem Termin.

Das ganze Projekt ist bedroht

Die Plakate sind fertig, das Programm wird gedruckt, Sambagruppen und Gäste sind bereits eingeladen. „Es trifft uns in einem der empfindlichsten Momente“, sagt die künstlerische Leiterin Janine Jaeggi. „Das ist bedrohend für das ganze Projekt.“ Absagen können die Veranstalter den Karneval nicht mehr, aber ohne das Geld droht im Jahr darauf das Aus.

Mehr als 1.500 Aktive in rund 65 Gruppen aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, der Schweiz und Großbritannien sollen im kommenden Februar in farbenfrohen Kostümen, skurrilen Masken und mit zahlreichen Trommeln beim großen Umzug durch die Innenstadt ins Ostertor-Viertel ziehen.

Tausende Zuschauer sahen sich in den Vorjahren trotz Kälte, Regen oder Schnee das Spektakel an. Das alles wird von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) und dem Senator für Kultur gefördert.

WFB zahlt 40.000 Euro

Von der WFB gibt es für das Jahr 2017 insgesamt 40.000 Euro, die gab es auch in diesem Jahr. Doch das war schon mal mehr: In den Jahren 2015 und 2014 waren es 45.000 Euro, 2013 sogar 50.000 Euro Zuschüsse aus dem Etat für Veranstaltungsförderung Kultur und Sport.

Über die Verteilung der Gelder entscheidet der Vergabeausschuss mit Vertretern aus der Kultur- und Wirtschaftsbehörde sowie der WFB, erklärt Jens Joost-Krüger, Projektleiter bei der WFB.

Projektmitteltopf der Kulturbehörde

Vom Senator für Kultur hat der Sambakarneval im Jahr 2016 noch 11.000 Euro erhalten, 2015 waren es 5.000 Euro, die Zuschüsse der WFB waren damals allerdings noch höher. Die nun bewilligten 5.000 Euro stammen aus dem Projektmitteltopf der Kulturbehörde. Darüber entscheiden die Mitglieder der Kulturdeputation, die neuerdings der Empfehlung des mit externen Experten besetzten Projektmittelausschusses folgt (wir berichteten).

„Dieses Verfahren, die Besetzung der Jurys mit externen Experten, geht auf Anregungen seitens der Akteure und Akteurinnen der Freien Szene zurück“, erklärt Alexandra Albrecht, Sprecherin der Kulturbehörde.

Zum runden Geburtstag, dem 30. Bremer Samba-Karneval, war den Karneval-Organisatoren laut eigenen Angaben eine institutionelle Förderung in Aussicht gestellt worden, wie es auch beim Straßenzirkusfestival La Strada oder dem Kulturfestival Breminale der Fall ist. Doch daraus wurde bislang nichts. Stattdessen fehlt nun Geld.

„Wir haben keine Chance mehr, nachzuverhandeln. Für andere Projekte ist das nicht viel Geld. Für uns allerdings schon“, sagt Janine Jaeggi. Der Kostenplan für die Veranstaltung sei sehr schlank aufgestellt, und nun würden die Gelder infrage gestellt werden, so die künstlerische Leiterin des Bremer Karnevals.

Infrastrukturkosten sind gestiegen

Jaeggi gibt zu bedenken, dass vor allem die Infrastrukturkosten für Straßensperrung, Straßenreinigung oder Sanitätsdienst nicht unerheblich seien. Die Kosten dafür seien gestiegen. Die anreisenden Künstler und Sambagruppen erhalten keine bis niedrige Gagen und übernachten alle in Kindergärten. Wer ein Hotelzimmer möchte, muss das selbst finanzieren.

„Wir haben zudem nicht so viele Refinanzierungsmöglichkeiten wie andere Veranstaltungen“, fügt Pressesprecherin Kathrin Bahr hinzu. Nur beim „Einheizen“ am Freitag in vier verschiedenen Clubs im Bremer Viertel und dem Maskenball am Sonnabend im Kulturzentrum Schlachthof werde Eintritt genommen.

Die Veranstalter können die „absurde“ Entscheidung kaum nachvollziehen, weil sie so kurzfristig kam. Der Karneval habe überregionale Strahlkraft, was zahlreiche Presseartikel in ganz Deutschland und die Werbung der Bremer Touristik-Zentrale zeigten.

Ein Projekt, das weitergehen muss

Unterstützung bekommt die Initiative von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung: „Es ist ein super Projekt, das weitergehen muss.“ Das Großartige am Sambakarneval sei, dass es ein niederschwelliges Angebot sei, an dem jeder teilnehmen könne.

Die Organisatoren haben ihren nach eigenen Angaben eng gestrickten Finanzierungsplan weiter angepasst. So muss nun die Höhe der Spenden steigen, sonst haften die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Initiative Bremer Karneval mit ihrem Privatvermögen. Die Vereinsmitglieder wollen nun Spenden sammeln.