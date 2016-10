Seit fast fünf Monaten wird an den Arkaden an der Tiefer gearbeitet. Die Sanierung verzögert sich bis Mitte 2017, weil der Schaden größer als gedacht ist und ein Gutachten erstellt werden muss. (Christina Kuhaupt)

Die Arkaden an der Tiefer bröckeln, die stützenden Holzpfähle der Hochwasserschutzwand sind vergammelt. Die Sanierung des historischen Bauwerks sollte eigentlich bis zum Herbst abgeschlossen sein, doch wie das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitteilt, dauern die Arbeiten länger als bislang geplant: mindestens bis Ende des Jahres, voraussichtlich sogar bis Mitte 2017. „Der Schaden ist wesentlich umfangreicher als bislang angenommen“, sagt Thomas Sauer, Abteilungsleiter für Brücken- und Ingenieurbau beim ASV. Das Amt hat nun Experten mit einem Gutachten beauftragt, um das Fundament und den Boden geotechnisch untersuchen zu lassen.

Wegen Rissen, kleineren Schäden und Bewegungen im Mauerwerk mussten Mitte Mai die Arkaden teilweise gesperrt werden. Seit mittlerweile fast fünf Monaten steht ein Bauzaun an der Verlängerung der Schlachte zwischen der Wilhelm-Kaisen-Brücke und Tiefer. Das gesamte Bauwerk besteht aus den Arkaden, einer Betonabdeckung sowie im hinteren Bereich aus einer Schwergewichtswand, die gleichzeitig der Hochwasserschutz ist. Die Gründung dieser Wand bestehe aus Holzpfählen, die durch einen veränderten Wasserstand immer mal wieder trocken lagen und anfingen zu gammeln.

„Das ist schwer in den Griff zu bekommen“

Bei den bisherigen Arbeiten wurden die Fundamente freigelegt. Dabei wurde deutlich, dass teilweise ein halber Meter an Stütze fehlt. „Das ist schwer in den Griff zu bekommen“, sagt Sauer. Wenn das Gutachten fertig sei, müsse in einem Instandsetzungskonzept festgelegt werden, wie der sogenannte „Kraftschluss“ wieder hergestellt werden könne. Unterhalb der Wand soll der Bereich mit Beton gefüllt werden.

Betroffen sind nicht nur die ersten drei ­Arkadenbögen von der Wilhelm-Kaisen-Brücke aus gesehen, sondern auch der Bereich darüber mit den drei Windspielen, der als Aussichtsplattform genutzt wird. Oben auf dem Bauwerk musste das Kunstwerk, ein Windobjekt von Hein Sinken, abgebaut werden. Nach der Instandsetzung des Bauwerks sollen die Skulpturen wieder aufgestellt werden. Durch die Sperrung sind Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer nicht beeinträchtigt. Allerdings müssen die Anbieter des Flohmarktes am Sonnabend mit etwas weniger Platz auskommen.