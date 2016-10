Sie wollen Wertvolles bewahren: die Denkmalpfleger Georg Skalecki (re.) und Uwe Schwartz. (Christina Kuhaupt)

Lieber wäre es ihm, dieses Lager voller Kostbarkeiten gäbe es gar nicht. Wenn der Rosselenker, diese elegante Bronzestatue, im Original in den Wallanlagen stünde, und nicht in einem Lagerhaus in der Überseestadt, neben seinem Podest. Wenn das aufwendig verzierte Eisengeländer, das an der Wand des Lagerraums lehnt, nach wie vor den Friedhof Buntentor umfasste.

Und wenn die Gaststätte in Oslebshausen, von der ein verzierter Holzbalken, an einem Ende angekohlt, in einem Metallregal liegt, nicht abgebrannt wäre. Selbst als Bremens oberster Denkmalpfleger kann Georg Skalecki nicht alles bewahren, was alt und wertvoll ist. Das Lager ist in diesem Sinne ein Ort des Scheiterns. Aber auch der Hoffnung.

Georg Skalecki steht im Speicher II im Überseehafen, die Wände sind aus kahlem Beton, es duftet nach Zimt und Kaffee, denn in den oberen Stockwerken des Gebäudes lagern Gewürze. Sein Mitarbeiter Uwe Schwartz zieht das Rolltor nach oben, Licht fällt auf die Schätze aus vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten.

Skalecki will die Teile dort lassen, wo sie hingehören

„Ein Flickenteppich von Geschichte“, sagt Georg Skalecki. Am liebsten wäre es ihm, die Teile blieben dort, wo sie hingehören. Und dort würde man sie pflegen, für ihren Erhalt sorgen, so gut es eben geht. Georg Skalecki sagt: „Manche Denkmäler werden uns mal verlassen. Wir können nicht alles aufhalten.“

Das Lager im Schuppen II aber gibt es nun mal, weil es eben nicht immer möglich war, die Denkmäler zu erhalten. Hier lagert das, was zerstört ist, aber zu wertvoll, als dass ein Denkmalpfleger es wegwerfen oder verscherbeln würde. Das, was geschützt werden soll. Und das, was in denkmalgeschützten Gebäuden keinen Platz mehr hat, was aussortiert wurde.

Auf Ebene zwei und auf Ebene sieben liegen und stehen Paletten mit roten Backsteinen und alten Gehwegsteinen, Reliefs aus Sandstein, eine Holztreppe aus der Bremer Kunsthalle, Fragmente, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Schutt gezogen haben.

Nicht immer ist die Herkunft der Dinge klar

Die Backsteine geben die Denkmalpfleger Steinmetzen, die alte Bremer Kirchen sanieren, Uwe Schwartz liefert in einigen Tagen wieder eine Palette aus. Doch nicht bei allen Dingen ist klar, wo sie einmal hingehörten. „Manches können wir nicht mehr zuordnen“, sagt Georg Skalecki. Von welchem Gebäude, aus welchem Stadtteil, aus welchem Jahr die Bruchstücke stammen, das können Schwartz und er in vielen Fällen nur raten.

Da wo sie es wissen, hängen Karteikarten. „Knast“ steht auf einer, die klebt an einer Holztür mit schweren Eisenbeschlägen. An einem Regal hängt ein Zettel, darauf steht „Roland-Kopf“, darunter ein Pfeil nach links. Nicht der echte soll dort stehen, sondern eine Form, mit der sie die Kopie gemacht haben.

Lager des Landesdenkmalamtes. (Christina Kuhaupt)

Das Original steht im Focke-Museum, die Kopie thront auf dem Roland vor dem Rathaus. Und dort, wo die Vorlage der Kopie stehen soll, steht: nichts. Georg Skalecki und Uwe Schwartz blicken sich fragend an, sie wissen nicht, wo der Kopf ist. Weg kann er nicht sein, da sind sie sich sicher. Verliehen haben sie ihn nicht. Diebe? Nein, das glauben sie nicht, dafür ist der Kopf mit knapp einem Meter Größe auch viel zu unhandlich. Das Rätsel kann jetzt nicht gelöst werden, also weiter.

Die Denkmalpfleger sind stolz

Ein Regal ist voller Gipsfiguren: Löwenköpfe, bärtige Männer, ein Eichhörnchen im Profil, das eine Nuss knabbert, ein Schafkopf, ein pummeliger Adler und Wasserspeier liegen dort nebeneinander. Auf diese Sammlung sind die beiden Denkmalpfleger stolz, die Figuren wurden im 19. Jahrhundert angefertigt, als der Dom restauriert wurde.

Sie dienten als Modelle für die Figuren, die später in Originalgröße an den Dom gebaut wurden. Die Denkmalpfleger heben sie auf, zeigten sie auch mal in einer Ausstellung.

Manche Stücke im Lager sind Symbole für die Kompromisse, die Denkmalpfleger manchmal eingehen müssen. Wie die Leuchter, die in der ehemaligen Wertpapierbörse hingen, in der heute das Modeunternehmen Peek & Cloppenburg Anzüge und Pullover verkauft. „Wir haben der Umnutzung des Gebäudes zugestimmt und müssen dann Zugeständnisse machen“, sagt Skalecki. Auch wenn das heißt, dass die historischen Wandleuchter nun im Lager liegen, und nicht mehr dort hängen, wo sie hingehören.

Dokumentation durch Fotos

Oder die Stühle aus der Glocke, original aus den 20er Jahren. Sie stehen nebeneinander. Sie haben sie ausgebaut, obwohl der Innenraum unter Denkmalschutz steht. Die Glocke ist ein Konzerthaus, und bei einem langen Konzert sei es eben wichtig, bequem zu sitzen, da hat das Landesamt für Denkmalpflege ein Einsehen. Das, was war, dokumentieren sie dann: mit Fotos, oder indem sie Teile davon ins Lager stellen.

Der Rosselenker ist das wertvollste Stück im Lager des Landesamts für Denkmalpflege. Weil die Decke zu niedrig ist, führt er das Pferd neben seinem Podest. In den Wallanlagen steht schon seit vielen Jahren eine Kopie der Bronzeskulptur des Künstlers Louis Tuaillon. (Christina Kuhaupt)

Etwa 100 Teile, Türen, Fenster, Leisten und Fliesen, hat das Landesamt für Denkmalpflege an die Bremer Bauteilbörse abgegeben. Sie wurden in den 70er und 80-Jahren eingelagert, als viele Altbremer Häuser abgerissen wurden, erzählt Uwe Schwartz. Sie sollen nicht für immer in dem Lagerraum in der Überseestadt liegen, sondern wieder einen Platz in einem Altbremer Haus finden.

Sie hatten die Stücke eine Zeit lang selbst abgegeben, gegen Spenden, an Hauseigentümer, die sich beim Landesamt meldeten und zum Beispiel eine Tür suchten. Doch es war umständlich: einen Termin im Lager vereinbaren, ausmessen, beraten. Dafür haben die Denkmalpfleger keine Zeit. Also gaben sie die Aufgabe ab. Uwe Schwartz sagt: „Es wäre zu schade, wenn dieser Bestand verkümmert.“

Hauseigentümer sind bereit, Geld auszugeben

Kai Bohling leitet die Bauteilbörse Bremen mit einer Kollegin, sie haben sich über die Spende der Denkmalpfleger gefreut. Sie beraten Interessenten, erklären ihnen, dass alte Türen oft einen neuen Rahmen brauchen und neue Beschläge. Dass das nicht wie im Baumarkt funktioniert. „Die Hauseigentümer sind bereit, Geld auszugeben, um ihre Häuser stilgerecht wieder herzurichten“, sagt Kai Bohling. Noch sind nicht alle Teile aus dem Lager der Denkmalpfleger verkauft.

Und manches Stück wird nie wieder an seinen alten Platz zurückkehren. Weil die Gebäude dazu längst verschwunden sind. Oder weil das Überbleibsel nicht mehr vollständig ist, so wie das Ratsgestühl von 1901, das in den 50er Jahren aus dem Rathaus geschafft wurde. Einige große Figuren davon sind im Kunsthandel gelandet.

Das Hoffen auf einen Wandel der Einstellung

Georg Skalecki streicht mit den Fingern über ein verrostetes Friedhofs-Geländer. „Das könnte man vom Rost reinigen, auch wenn das sehr teuer würde“, sagt er. Die prunkvolle Verarbeitung gefällt ihm, er hofft, dass es irgendwann wieder den Friedhof Buntentor umschließt. „Dafür heben wir es auf“, sagt er. „Wir hoffen auf einen Wandel in der Einstellung.“ Und wann könnte das so weit sein? Das hat keine Eile, sagt er. „Wir denken in Jahrhunderten.“

Der Roland-Kopf ist übrigens ein paar Tage später wieder aufgetaucht. An genau der Stelle, die der Pfeil bezeichnet. Nur nicht auf Ebene sieben, sondern auf Ebene zwei. Und die Denkmalpfleger sind beruhigt.