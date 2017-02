Der verwaltende Kapitän von Haus Seefahrt, Klaus Thormählen, und Klaus Müller, der mit seiner Frau in einer der Stiftungs-Wohnungen lebt. (Christian Kosak)

Bei der Schaffermahlzeit ist es ein bisschen wie beim Fußball. Nach der Schaffermahlzeit ist vor der Schaffermahlzeit, denn mit der Organisation der minutiös getakteten Traditionsveranstaltung sind die gastgebenden Schaffer ein ganzes Jahr lang beschäftigt gewesen. Kaffee-Erbe Andreas Jacobs, der die Jacobs Holding von Hamburg aus leitet, ist in diesem Jahr der erste Schaffer.

Das Gefühl, das Brudermahl ausrichten zu dürfen, vergleicht er mit dem bei einer Hochzeit. "Nur ohne Braut", sagt er. In den vergangenen Monaten haben sich Jacobs und sein zweiter und dritter Schaffer André Wedemeyer, Gesellschafter bei Cordes & Graefe, sowie Berend J. Erling, Geschäftsleiter von Roland Mills United, nahezu wöchentlich getroffen, um ihrem neuen Amt gerecht zu werden, erzählen sie beim obligatorischen Presserundgang im Haus Seefahrt.

Am Freitag findet im Bremer Rathaus die 473. Schaffermahlzeit statt. Wie in jedem Jahr kommen am zweiten Freitag im Februar 100 Kapitäne, 100 kaufmännische Mitglieder sowie 100 Gäste aus dem In- und Ausland zusammen, um bei historischer Speisenfolge Spenden für den Fortbestand des Veranstalters, der Stiftung Haus Seefahrt, einzuwerben und mit Seefahrtsbier auf die Schifffahrt anzustoßen. Unter den Gästen in der Oberen Rathaushalle werden am Freitag Sammelbüchsen herumgereicht, der konkrete Gesamterlös bleibt anders als beim Stiftungsfest der Eiswette jedoch streng geheim.

Gauck sollte ursprünglich Ehrengast sein

Sind nach einem Jahr der Planung gespannt, ob alles rund läuft. Die diesjährigen Schaffer von links nach rechts: André Wedemeyer (2. Schaffer), Andreas Jacobs (1. Schaffer) und Berend J. Erling (3. Schaffer). (Christian Kosak)

Ehrengast der diesjährigen Schaffermahlzeit ist Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Der ursprüngliche Wunsch der Schaffer sei der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck gewesen. „Das war nicht ganz einfach, weil man zum Zeitpunkt der Organisation nicht wusste, ob er noch eine Legislaturperiode macht“, sagt Andreas Jacobs. Außerdem wählt am kommenden Wochenende die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten.

Mitte 2016 habe man dann den Verkehrsminister angesprochen, der gerne zugesagt hat. Man freue sich nun auf Dobrindt – auch, weil er versprochen habe, sich in den Tagen um die Schaffermahlzeit verschiedene Häfen der Region anzuschauen. „Der Seeverkehr gehört zu den wichtigsten Verkehren in ganz Deutschland, das weiß Herr Dobrindt, auch wenn er aus Bayern kommt“, sagt Jacobs. Vor Beginn der Schaffermahlzeit wird Dobrindt von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling im Rathaus begrüßt. Der Bundesminister wird sich gegen 13.30 Uhr in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Ein minutiöser Zeitplan bestimmt den Ablauf der fünfstündigen Veranstaltung mit einem Menü, das aus einfacher bremischer Seemannskost wie Hühnersuppe, Stockfisch, Braunkohl, Kalbsbraten, Rigaer Butt und Käse besteht. Mit dem Essen müssen sich die Gäste beeilen. Laut Plan bleiben ihnen etwa für die Suppe nur neun Minuten. Zwischen den Gängen werden insgesamt zwölf Reden gehalten. Vaterland, Handel, Schifffahrt und Industrie als Grundpfeiler der Bremer Wirtschaft sowie der Senat sind die Stichworte, die den Rahmen für die Reden der drei kaufmännischen Schaffer vorgeben. Andreas Jacobs kündigt an, in seiner Rede vor allem auf das Thema Solidarität hinzuweisen. Am Ende des Mahls rauchen die Anwesenden traditionell Tabak aus langen weißen Tonpfeifen. André Wedemeyer betont die Bedeutung dieser Tradition für Bremen: „Die Schaffermahlzeit ist eine Werbeveranstaltung für die Stadt. Bremen ist auf Wohlwollen von außen angewiesen.“

Fünf Frauen sitzen an der Tafel

Die Zahl der Frauen, die mit an der Haupttafel sitzen dürfen, wächst langsam, aber stetig. Unter den Kapitänsschaffern ist in diesem Jahr erstmalig eine Frau. Kapitänin Barbara Massing, die 2004 zugleich die erste Frau war, die vom Haus Seefahrt überhaupt eingeladen wurde. Zudem sind vier weitere weibliche Gäste geladen – wer sie sind, unterliegt bis Freitag der Vertraulichkeit. Die Ehefrauen der anderen Gäste können die Schaffermahlzeit wie üblich über einen Monitor im Kaminsaal des Rathauses verfolgen.

Haus Seefahrt gilt heute als ältestes Sozialwerk der Welt, das auf einem 3,4 Hektar großen Gelände in Grohn früheren Kapitänen, Schiffsoffizieren und ihren Witwen eine Heimstätte bietet. Die Förderung des Nachwuchses spielt auch in der Seefahrt eine immer wichtigere Rolle. Deshalb unterstützt Haus Seefahrt inzwischen bedürftige Nautik-Studenten. Ein Großteil der Gelder fließe momentan in die Förderung von Studenten, um möglichst viel Nachwuchs zu akquirieren, sagt der verwaltende Kapitän Klaus Thormählen. Gut 33 Studenten würden mittlerweile gefördert.

Wie es in so einer Wohnung von Haus Seefahrt aussieht, zeigt Kapitän Klaus Müller. Der 80-Jährige ist vergangenes Jahr mit seiner Frau Helena in eines der Appartements gezogen. „Die Stimmung unter all den ehemaligen Seeleuten hier ist wunderbar“, sagt er. Viele der hiesigen Bewohner kenne man von früher aus der Seefahrtschule oder sei ihnen auf anderen Schiffen begegnet. Die Schaffermahlzeit stehe für soziale Werte und Tradition, und es sei deshalb wichtig, sie zu erhalten.