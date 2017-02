Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Bremen ein. (Kristin Hermann)

100 Kaufleute mit 100 Gästen sowie 100 Kapitäne haben dort Platz genommen, um bei dem fünfstündigen Traditionsessen mit Seefahrtsbier auf die Schifffahrt anzustoßen und für den Fortbestand der Stiftung Haus Seefahrt zu spenden. Denn die Schaffermahlzeit ist - ähnlich wie die Eiswette - in erster Linie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Zweck der Stiftung ist die soziale Absicherung von Seeleuten und ihren Hinterbliebenen.

Ehrengast der Schaffermahlzeit ist in diesem Jahr Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Dobrindt trug sich gegen 14 Uhr ins Goldene Buch der Stadt ein. "Gottes Segen" wünsche er Bremen, schrieb der Minister. Vor dem offiziellen Beginn richtete die Handelskammer für die Schaffer und ihre Gäste einen Empfang im Haus Schütting aus.

Präses Harald Emigholz sagte in einem Grußwort, Bremen und Bremerhaven müssten sich "im Wettbewerb der Regionen in Deutschland oder Europa wahrlich nicht verstecken". So sei die Zahl der sozialversicherungspflichten Arbeitsplätze in der Metropolregion Nordwest zwischen 2006 und 2016 um 24 Prozent gestiegen – im Bund nur um 19,4 Prozent. An den Ehrengast gewandt, sagte der Präses, die Erwartungen der Bremer Wirtschaft an die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik seien groß. Wichtige Aufgabenfelder seien "der Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Verbesserung der see- und landwärtigen Verkehrsanbindung unserer Häfen und die Dauer der Planungen für Infrastrukturprojekte aller Art".