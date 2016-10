Die Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute, Susanne Keuneke und Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes des Landes Bremen. (Frank Thomas Koch)

Noch ein Mal schlafen, dann startet die fünfte Bremer Jahreszeit mit dem 981. Freimarkt, zu dem wieder zahlreiche Schausteller und Marktkaufleute aus ganz Deutschland in die Hansestadt gereist sind. Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute, und Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbandes des Landes Bremen, sind in diesen Tagen rund um die Uhr unterwegs.

Ihre Telefone klingeln ständig beim Treffen auf der Bürgerweide. Doch nicht nur der Aufbau macht den beiden Sorgen: Im Wirtschaftsressort soll bald eine Abteilung für Markt- und Gewerbeangelegenheiten ins Leben gerufen werden, die ab 1. Januar 2017 unter der Leitung von Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel stehen soll. Diese Nachricht wurde bei den Schaustellern mit viel Wut und Skepsis aufgenommen.

Existenzen stehen auf dem Spiel

Für Keuneke ist klar, dass mit dieser Entscheidung ganze Existenzen auf dem Spiel stehen. Sie befürchtet, dass mit einer Ansiedelung im Wirtschaftsressort eine Umwandlung des Freimarktes in eine GmbH ermöglicht würde und damit die Gebühren auf dem Freimarkt sich so stark erhöhen könnten, dass sich die Schausteller den Freimarkt schlichtweg nicht mehr leisten könnten.

Bereits in vielen anderen Städten habe eine zunehmende Kommerzialisierung zum Aus der Volksfeste geführt. Genau deshalb ist die aktuelle Entwicklung im Senat unverständlich für sie. Schließlich sei der Freimarkt mit seinen 4 Millionen Besuchern eine unvergleichbare Wirtschaftskraft für Bremen und umzu.

„Wir wollen nur die Luft zum Atmen“, sagt Keuneke über ihre Forderungen. Der Bremer Freimarkt werde meist in Eigenverantwortung der Schausteller geplant und durchgeführt, in lange gewachsenen und eng verknüpften Strukturen. „Das funktioniert alles nur in einem feinfühligen Netzwerk, das unsere Väter über Jahrzehnte aufgebaut haben.“

Für die meisten Schausteller ist der Bremer Freimarkt der alljährliche Saisonabschluss und zudem ein echtes Highlight im Kalender. Die einzelnen Teilnehmer werden deshalb immer mit großer Sorgfalt ausgewählt. „Die Crème de la Crème trifft sich hier in Bremen“, sagt Keuneke. Es sei ein echtes Privileg, als Schausteller am Freimarkt teilzunehmen.

Robrahn nennt Volksfeste liebevoll „die Philharmonie des kleinen Mannes“. Für ihn ist eine Ansiedlung des Freimarktes im Wirtschaftsressort völlig indiskutabel. Seit Generationen seien die Verantwortlichen äußerst sorgsam mit dem Freimarkt umgegangen, um alle neuen Rahmenbedingungen zu erfüllen, jegliche Mehrkosten aus den eigenen Reihen zu decken und neue Anforderungen mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu bewältigen. Damit die zahlreichen Familienbetriebe, für die die Schaustellerverbände zuständig sind, nicht zu Schaden kommen.

Anderes Aussehen und andere Qualität des Freimarktes

Der Freimarkt könne nur wegen dieses sensiblen Umgangs überhaupt noch in Bremen stattfinden. Außerdem ist Susanne Keuneke sicher: Wenn der Freimarkt im Wirtschaftsressort angesiedelt werde, bekäme er ein anderes Aussehen und eine ganz andere Qualität.

In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Volksfeste bundesweit von 12.000 auf knapp 10.000 gefallen, erklärt Robrahn. Das habe nicht nur mit dem Veranstaltungsformat oder der wirtschaftlichen Lage der Feste zu tun, sondern auch mit der Örtlichkeit: Für Volksfeste werden große Freiflächen benötigt, die vielerorts mit Einkaufszentren oder Ähnlichem zugebaut würden. Und auch der Anspruch der Besucher an Nahrungsmittel und Attraktionen steige immer weiter, wodurch immer neue Herausforderungen auf die Schausteller zukämen.

Das Nachwuchsproblem vieler anderer Branchen macht auch vor den Schaustellern nicht Halt: Früher sei es normal gewesen, den Betrieb der Eltern zu übernehmen, sagt Keuneke. Aber die Perspektiven verschlechterten sich zusehends und die meisten Schausteller bemühten sich inzwischen darum, dass ihre Kinder zunächst eine „normale“ Ausbildung machten. Danach könnten sie immer noch entscheiden, in das Familiengeschäft einzusteigen.

Am Überleben der Volksfeste gibt es keine Zweifel

Aber den richtigen Feinschliff für die Organisation und Durchführung eines Volksfestes wie dem Freimarkt, den kennen laut Keuneke dann doch nur echte Schausteller: „So was kann man nicht lernen, da gibt es kein Studium für. Das muss man vor Ort gelernt haben.“ Eine echte Gefahr für die Branche sehen sie allerdings nicht, am Überleben der Volksfeste gäbe es keinen Zweifel. „Wir sind das zweitälteste Gewerbe der Welt“, sagt Keuneke und lacht.

Der Freimarkt soll ein Volksfest für alle Bürgerinnen und Bürger in Bremen bleiben – das ist für Keuneke und Robrahn das Wichtigste. Allerdings glauben beide, dass das nur in dem Rahmen möglich ist, in dem der Freimarkt bisher organisiert wurde. Robrahn betont, dass die Verbindung zur Politik immer diplomatisch gewesen sei. Deswegen würden er und Keuneke versuchen, im Namen des Freimarkts Gespräche mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) aufzunehmen. „Wir sind bereit für diese Veranstaltung zu kämpfen“, sagt Robrahn.