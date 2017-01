Staatsgerichtshof: Jan Timke klagt gegen den Senat. (Christina Kuhaupt)

Darum geht es vordergründig in dem Rechtsstreit, den Timke vor das Bremische Verfassungsgericht, den Staatsgerichtshof, getragen hat. Im Grunde aber geht es darum, welche Spielregeln der Senat bei der Beantwortung von Fragen einhalten muss, die Parlamentarier an die Regierung stellen. Der Staatsgerichtshof will seine Entscheidung Mitte Februar verkünden.

In der Sache wollte Timke im Herbst 2014 erfahren, wie die Entscheidung darüber zu Stande gekommen war, dass die Bremer Umweltbehörde – als Obere Wasserbehörde – das Planfeststellungsverfahren für den Bau des OTB durchgeführt hat. Denn an der Zuständigkeit des Landes gab es schon damals Zweifel, erläuterte Timke am Freitag vor Gericht. Auch die Medien hatten das Thema aufgegriffen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) habe seinerzeit erwogen, gegen den Planfeststellungsbeschluss zu klagen, sagte Timke. Hintergrund: Der Umweltverband war stets der Auffassung, dass der Bund das Planfeststellungsverfahren durchführen müsse. Schließlich gehe es um einen Eingriff in ein Bundesgewässer – die Weser. Darüber, erklärte Timke, habe er mit dem BUND gesprochen, und daraufhin drei Fragen an den Senat gerichtet.

Hier der Wortlaut:

„1. Aus welcher Rechtsgrundlage ergibt sich, dass die Obere Wasserbehörde Bremen Planfeststellungsbehörde für den Bau des Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB) ist?

2. Gibt es gesetzliche Vorschriften, die der Auffassung entgegenstehen, dass die Bundeswasserstraßenverwaltung für die Planfeststellung dieses Ausbauvorhabens in der Bundeswasserstraße Weser zuständig ist?

3. Sind im Vorfeld der Planung für den Bau des OTB Absprachen mit der aus hiesiger Sicht zuständigen Bundeswasserstraßenverwaltung zur Genehmigung des Projekts getroffen worden, und wenn ja, was ist Inhalt dieser Absprachen?“

Daraufhin antwortete der Senat:

„Zu 1.: Das Vorhaben ist als Gewässerausbau im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes, WHG, anzusehen. Zuständig für die Planfeststellung ist nach Paragraf 93 Abs. 4 Nr. 2 in Verbindung mit Paragraf 3 Abs. 1 Nr. 1a und Paragraf 92 Abs. 3 BremWG der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr als obere Wasserbehörde.

Zu 2.: Ja.

Zu 3.: Nein.“

Entscheidend für Timke war seinen eigenen Worten zufolge das „Nein“ auf seine letzte Frage. Er habe daraufhin keine Veranlassung gesehen, weiter nachzubohren. Jedoch wurde im Mai 2016 öffentlich, dass das Umweltressort, geführt von Joachim Lohse (Grüne), sich im Vorfeld sogar intensiv mit der für Bundeswasserstraßen zuständigen Verwaltung abgestimmt hatte. So formulierte es Lohses Behörde selbst in einer Pressemitteilung. Das Ergebnis dieser Abstimmung fasste Timkes Anwalt Andreas Reich vor Gericht so zusammen: Die zuständige Bundesbehörde habe zugesichert, sie werde „auf die Rüge der Unzuständigkeit verzichten“. Mit anderen Worten: Sollte Bremen das Verfahren an sich ziehen, würde die Bundesverwaltung kein Veto einlegen. So kam es.

Daraufhin zog der BUND vor das Bremer Verwaltungsgericht, mit vollem Erfolg. Die Entscheidung der Verwaltungsrichter: Zuständig für das Planfeststellungsverfahren ist der Bund, nicht Bremen. Damit war der Planfeststellungsbeschluss hinfällig.

Timke fühlt sich durch die Senatsantwort vom Oktober 2014 falsch informiert. Sein Anwalt formulierte es drastischer: Der Abgeordnete sei „in die irre geführt“ worden.

Janine Lamot, Mitarbeiterin der Wirtschaftsbehörde und für den Senat Bevollmächtigte in dem Rechtsstreit, wies das von sich. Timke habe nach „Absprachen“ gefragt. Absprachen, die sich auf die Zuständigkeit für das Planfeststellungsverfahren beziehen, seien aber nicht möglich. Denn die Zuständigkeit sei gesetzlich festgelegt. Deshalb können sie nicht durch Absprachen zwischen Behörden verhandelt werden. Und deshalb sei die Antwort „Nein“ zutreffend.

Das Landesverfassungsgericht wird sich nun damit auseinandersetzen, ob der Senat derart am Wortlaut einer parlamentarischen Anfrage kleben darf. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, darauf wies die Vorsitzende des Staatsgerichtshofs hin, ist eine Regierung auch gefordert, die Frage eines Abgeordneten nach deren Sinn und Zweck zu interpretieren. Wie die Sache ausgeht, ist offen.