Am Freitagmittag um 14.20 Uhr war der Durchgang unten an der Weser nicht passierbar. (Kütemeyer)

Die Sperrung am Freitag sei nicht genehmigt gewesen, sagte Bernd Wurche vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Doch die Statiker der Firma Moß-Abbruch fürchteten, dass eine Hauswand einstürzen könnte. "Es war Gefahr im Verzug, daher haben sie den Durchgang für anderthalb Stunden gesperrt", so Wurche. Inzwischen ist die Schlachte an dieser Stelle wieder passierbar.

Für den Abbruch des Kühne+Nagel Gebäudes an der Martinistraße hat die Baufirma zweimal die komplette Sperrung der Schlachte beim ASV beantragt. Die Promenade wird daher erneut vom 13. bis 24. Februar sowie vom 3. bis 8. März gesperrt sein. (ech)