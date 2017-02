AOK Studie Studenten im Stress (Karsten Klama)

Das Landgericht Köln hat die Studentenvertretung per einstweiliger Verfügung verpflichtet, diverse Textpassagen von ihrer Website zu löschen, die dort direkt wiedergegeben oder verlinkt waren. Baberowski hatte dies verlangt, weil er sich durch die Beiträge falsch wiedergegeben und persönlich diffamiert sah.

In den Texten war Baberowski unter anderem vorgeworfen worden, Gewalt zu verherrlichen und Ausschreitungen gegen Flüchtlinge gerechtfertigt zu haben. Sollte der Asta der einstweiligen Verfügung zuwiderhandeln, droht ihm ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro. Über seine Rechtsanwältin hat die Studentenvertretung Widerspruch eingelegt. Darüber soll Mitte Februar in Köln verhandelt werden.

Asta: Die freie Meinungsäußerung wird eingeschränkt

Der Asta empfindet die vorläufige Gerichtsentscheidung als Einschränkung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung. „Dass das Landgericht Köln unsere Kritik an Baberowski als üble Nachrede, die es zu verbieten gilt, und nicht als schützenswerte Meinungsäußerung zu interpretieren scheint, empört uns“, so Asta-Sprecherin Irina Kyburz. In den strittigen Texten sei alle Kritik mit Zitaten Baberowskis aus der Presse belegt worden. Der Asta poche deshalb auf sein Recht, „Kritikwürdiges zu kritisieren“, sagte Kyburz. „Es ist nicht nur ein juristischer, sondern auch ein politischer Streit.“

Entzündet hatte sich die Auseinandersetzung an einem ursprünglich an der Uni geplanten Auftritt Baberowskis Mitte Oktober vergangenen Jahres. Der Asta hatte damals massiv gegen die Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Front gemacht und dazu aufgerufen, „zu verhindern, dass rechtsextreme Ideologen ihre Lehren an dieser Universität propagieren“ – für die KAS eine unverhohlene Drohung. Der Auftritt des Historikers und Stalinismus-Experten wurde seinerzeit in die Räume der Stiftung am Domshof verlegt.