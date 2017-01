(dpa)

Der Autoclub ADAC stellt Deutschlands Fernbus-Bahnhöfen ein überwiegend schlechtes Zeugnis aus. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer an den Bahnsteigen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Autoclubs.

Der Bürgersteig sei oft zu schmal für Rollstuhlfahrer. Der ADAC hatte zehn Fernbus-Bahnhöfe getestet. Dabei wurden die Bahnhöfe in Bremen und Göttingen mit "sehr mangelhaft" bewertet. Das Angebot der Städte spiegele nicht die Bedürfnisse der Fahrgäste wider, so der ADAC. Es müsse dringend nachgebessert werden.

"Der Fernbusmarkt hat sich in den letzten Jahren schneller entwickelt als die dazugehörige Infrastruktur", sagte der für Verbraucherschutz zuständige ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller. Die Angebote der Städte bildeten derzeit nicht die Bedürfnisse und Wünsche der Fahrgäste ab. Daher müsse dringend nachgebessert werden.

Testsieger Stuttgart

Von den zehn bewerteten Stationen bekamen drei die Note "ausreichend", und zwar Mannheim, Berlin-Südkreuz und Rostock. "Mangelhaft" war laut ADAC-Test auch Dortmunds Fernbus-Bahnhof; nur Bremen und Göttingen waren noch schlechter. "Gut" schnitten hingegen München, Hannover, Hamburg Bus-Port sowie der Testsieger Stuttgart ab. "Sehr gut" war keiner.

Das Testergebnis verdeutlicht ein Dilemma in der Branche: Moderne Fernbus-Stationen sind zwar komfortabel, liegen aber vor den Toren der Stadt und sind daher nur nach relativ langer Anfahrt erreichbar. Manch Innenstadt-Standort hingegen ist gut gelegen, aber veraltet.(dpa/lni)