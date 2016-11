Uwe Schmidt ist von der SPD-Basis mit großer Mehrheit als Direktkandidat nominiert worden. (Christian Kosak)

Die beiden Direktkandidaten der SPD für die Bundestagswahl im nächsten Jahr stehen fest: Sarah Ryglewski und Uwe Schmidt. Der Bürgerschaftsabgeordnete, Hafenarbeiter und Gewerkschafter aus Bremerhaven hat sich am Sonnabend auf der Konferenz der Wahlkreisdelegierten mit großer Mehrheit gegen den Burglesumer Ortsamtsleiter Florian Boehlke durchgesetzt.

Uwe Schmidt geht für den Wahlkreis Bremen II ins Rennen, der neben Bremen-Nord und Bremerhaven auch Teile des Bremer Westens umfasst. Damit könnte er Nachfolger für Uwe Beckmeyer werden, der nicht wieder kandidieren will. Ryglewski hatte sich bereits am Freitag gegen Arno Gottschalk durchgesetzt. Sie will ihr Direktmandat im Wahlkreis Bremen I, der weite Teile des Stadtgebiets umfasst, verteidigen.

Von 90 anwesenden wahlberechtigten Sozialdemokraten haben 69 für Schmidt votiert, 18 für Boehlke. Es gab eine Enthaltung, zwei Stimmen waren ungültig. Beinahe hätte es sogar drei Kandidaten gegeben: Ein Mitglied schlug Ex-Vulkan-Chef Friedrich Hennemann vor. Der 80-Jährige stellte sich vor, teilte am Ende seiner Rede jedoch mit, er wolle nicht kandidieren, bitte aber um Stimmen für Uwe Schmidt. Hennemanns Auftritt sorgte für Kopfschütteln.

Schmidt und Boehlke in vielen Punkten einig

Umso kompetenter erschienen Schmidt und Boehlke. Bevor die Delegierten der Ortsvereine im Veranstaltungszentrum "Kwadrat" geheim abstimmten, durften sich die Kandidaten vorstellen. Beide betonten, Nichtwähler vor allem aus sozial benachteiligten Vierteln mobilisieren, oft mit den Wählern in ihrem Wahlkreis ins Gespräch kommen und die Bremer Infrastruktur stärken zu wollen. Beide sprachen sich gegen die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen aus, etwa des Personennahverkehrs. Die Unterschiede wurden aber auch deutlich: Boehlke lehnt – anders als Schmidt – Klientelpolitik ab.

"Das Ziel muss sein, für alle Menschen Verantwortung zu tragen", sagte der 37-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann, studierte Politikwissenschaftler und Vater eines 13-Jährigen. Er kündigte an, auf Augenhöhe mit den Menschen reden und zuhören zu wollen. Der in Marßel aufgewachsene Burglesumer Ortsamtsleiter bezeichnete sich als "Kümmerer". In Berlin hätte er sich für die Stärkung der sozialen Stadtentwicklung eingesetzt, für eine gute Arbeits- und Wirtschaftspolitik und für die Förderung junger Menschen.

Sozialdemokratie als Maßstab

Uwe Schmidt wiederum will andere Akzente setzen. Er versprach, sich vor allem für die arbeitende Bevölkerung engagieren zu wollen. "Sozialdemokratie ist für mich keine Alternative, sondern ein Maßstab." Der 50-jährige gelernte Kfz-Mechaniker und Vater einer erwachsenen Tochter ist seit 22 Jahren Gesamtbetriebsrat für die beiden Standorte Bremen und Bremerhaven des Gesamthafenbetriebs im Lande Bremen. Er engagiert sich bei Verdi, in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen und arbeitet in der Bundesfachgruppe Deutsche Seehäfen, Schifffahrt und Verkehr. Sein Ziel: "faire Arbeitsbedingungen für beide Städte".

Darum sei er gegen eine willkürliche Befristung von Arbeitsverträgen, Dumpinglöhne und prekäre Arbeitsverhältnisse. "Leiharbeit hat sich nicht als Jobmotor erwiesen", begründete Schmidt. Im Falle des Einzuges in den Bundestag wolle er sich für gerechte Löhne und auskömmliche Renten stark machen, für eine höhere Besteuerung von Gewinnen aus Finanzgeschäften und dafür, dass heute die Rahmenbedingungen für die digitale Arbeitswelt von morgen geschaffen werden. "Wir müssen Klientelpolitik machen für Menschen, die arbeiten. Dann laufen sie nicht rechtspopulistischen Parteien nach", so Schmidt.

Die Delegierten nahmen den fairen Umgang beider Kandidaten miteinander wohlwollend zur Kenntnis und auch, dass sich beide Genossen sowohl für Bremerhaven als auch für Bremen stark machen wollen. Nach der Abstimmung zeigte sich Florian Boehlke als fairer Verlierer. "Wir haben mit Uwe einen guten Kandidaten", sagte er. "Der Kampf geht weiter: Wir wollen das Direktmandat für den Wahlkreis 55 holen." Schmidt habe dabei seine vollste Unterstützung. Uwe Schmidt dagegen konnte seinen deutlichen Sieg noch gar nicht fassen.

Großes Vertrauen in die beiden Kandidaten

Manuela Kiwitz-Mach, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Lehe, jubelte: Dass Schmidt und Ryglewski als Direktkandidaten antreten, sei super. "Uwe ist ein Mann des Volkes und ganz nah dran an den Menschen", sagte sie. Und Sarah Ryglewski sei ihr sympathisch, weil sie große Erfahrung habe und sich sehr gegen Rechts einsetze. Heiko Dornstedt vom Ortsverein Vegesack lobte, dass Politiker aus beiden Teilen Bremens nominiert worden sind. Sowohl Schmidt als auch Ryglewski traut er zu, ein Direktmandat zu gewinnen und anschließend die Sorgen und Nöte der Menschen in Berlin umzusetzen.

Laut Silke Harth vom Ortsverein Walle hat die SPD gezeigt, dass sie exzellente Kandidaten habe und einig in den Wahlkampf ziehe. "Schmidt", so Dieter Hemmelskamp aus Strom, "ist total authentisch, direkt, deutlich und klar. Er ist nicht abgehoben und drischt keine Phrasen: Top."

Ebenfalls angetan vom Ergebnis ist Falk Wagner vom Vorstand der SPD Bremen-Stadt: "Wir haben eine junge Frau nominiert, von denen es nicht so viele im Bundestag gibt. Noch seltener gibt es kernige Arbeiter." Seiner Ansicht nach ist das eine gute Voraussetzung, um 2017 die Direktmandate zu gewinnen.