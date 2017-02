Michael Voigts in seinem provisorischen Nähstübchen im ersten Stock des Rathauses. (Frank Thomas Koch)

Wenn Bürgermeister Carsten Sieling und Senatskanzleichef Olaf Joachim bei der Schaffermahlzeit in einem gut sitzenden Frack unterwegs waren, hatte das nicht zuletzt mit Michael Voigts zu tun. Denn einen Frack allein anzuziehen und darin trotzdem vernünftig auszusehen, „ist so gut wie unmöglich“, weiß der gelernte Herrenschneider. Voigts war bei der Traditionsveranstaltung ein verlässlicher Helfer in den Kulissen. Sein Auftrag: Die Spitzen des bremischen Staatswesens perfekt herauszuputzen und den Nachmittag über bereitzustehen, um kleinere textile Malheurs rasch mit Nadel und Faden zu beheben.

Voigts' Familie ist mit der Schaffermahlzeit schon viele Jahre verbunden. Sie betrieb bis vor wenigen Jahren eine Maßschneiderei in Oberneuland, verlieh auch Fräcke. Voigts Vater wurde einst von einem Schaffer gefragt, ob er auch während der Veranstaltung im Rathaus als dienstbarer Geist dabei sein könne. Ja, konnte er. Und der Sohn gleich mit.

Die meisten auswärtigen Gäste der Schaffermahlzeit ließen sich am Freitagvormittag im Hotel ankleiden. „Der Frack ist ein Kleidungsstück aus einer Zeit, als Angehörige der gehobenen Schichten noch Hauspersonal beschäftigten“, sagt Michael Voigts. Ohne Hilfe sei in diese besonders festliche Form des Anzugs kaum hineinzukommen. Schon das Hemd ist eine Wissenschaft für sich. Seine Knöpfe sind eigentlich keine Knöpfe, sondern kleine, perlmuttbesetzte Mini-Schlösser. Während man sie mit der linken Hand in das Knopfloch einsetzt, muss man mit der rechten Hand versuchen, durch einen seitlichen Schlitz des Hemdes ihre Unterseite zu erwischen und eine filigrane Verlängerung herauszuziehen, um das Schließen des Knopfes zu bewirken. Wer sich dabei nicht die Finger bricht, hat Talent. Das Hemd selbst ist über Schlaufen mit der Hose verbunden, wie überhaupt diverse Sicherungen, Ösen und Halterungen für einen guten Sitz sorgen sollen. Der Nachteil: Astronauten kommen vermutlich schneller in ihre Arbeitsmontur.

Auch Menschen, die auf gesellschaftlichem Parkett erfahren sind, empfinden schon mal einen Anflug von Unsicherheit, wenn sie die Garderobe für die Schaffermahlzeit anlegen. „Der frühere Bundespräsident Christian Wulff saß morgens in der Hotellobby und sprach mich an. Er hatte sich alles Wissenswerte angelesen, aber war sich nicht ganz sicher, ob er vielleicht auch einen Zylinder bräuchte. Da konnte ich ihn beruhigen“, erinnert sich Michael Voigts. Im Gedächtnis haftet ihm auch der Hamburger Schauspieler Jan Fedder, der mal eingeladen war und auf den Rathausfluren Voigts' Vater über den Weg lief. „Bei Fedder saß die Weste ein bisschen schief. Das ging natürlich nicht, jedenfalls aus Sicht meines Vaters. Der hat ihn zuerst auf Platt angepault und dann so lange an ihm rumgezupft, bis alles saß.“

Michael Voigts sagt von sich selbst, er greife nur ein, wenn die Garderobe bei einem Gast deutlich derangiert wirkt. Neben einer Schatulle mit seinem Nähwerkzeug hat er auch einige Reserve-Kleidungsstücke für die Gäste der Schaffermahlzeit dabei. „Das wäre ja der schlimmste Fall, wenn sich einer so'n ordentlichen Schluck Rotwein auf Hemd und Weste kleckst“, beschwört Voigts den Gau herauf. Doch der ist in den vergangenen Jahren nie eingetreten. Entlohnt wird der 48-Jährige übrigens nicht in bar. Voigts schreibt keine Rechnung, sondern erhält zwölf Flaschen Wein für seine diskreten Dienste. Auch so eine Geschichte, die die Schaffermahlzeit schreibt.

