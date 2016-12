Heinz-Jürgen Nagel mit den neuen Flyern für werdende Eltern. Davon erhofft sich der Sonderbeauftragte für das Standesamt Mitte eine schnellere Erstellung von Geburtsurkunden. (Frank Thomas Koch)

Die Eltern sollen ab dem kommenden Jahr alle notwendigen Unterlagen direkt in den Kliniken abgeben, die diese Dokumente dann einmal in der Woche per Kurier zu den Standesämtern in Mitte und Bremen-Nord schicken sollen.

Danach bekommen die Eltern ihre Dokumente und die Geburtsurkunde des Kindes per Post zugeschickt und ersparen sich damit den Gang zum Standesamt. Das gab am Montag Heinz-Jürgen Nagel, Sonderbeauftragter für das Standesamt Mitte, gegenüber dem WESER-KURIER bekannt.

Neues Verfahren für Arbeitserleichterung

Nagel leitet seit August das Standesamt Mitte, nachdem Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) jemanden gesucht hatte, der sich um die angeschlagene Behörde kümmert. Damals hatten Eltern teilweise bis zu zehn Wochen auf die Dokumente für ihre Neugeborenen gewartet.

Mittlerweile hat sich die Lage deutlich entspannt. „Wir haben von Anfang August bis Ende November 958 mehr Geburtsurkunden ausgestellt als Geburten angezeigt wurden“, sagt Nagel. Zwar gebe es noch immer etwa 400 alte Fälle, diese seien jedoch nur nicht zügig zu bearbeiten, weil die Eltern verzogen sind oder sich nicht zurückmelden.

Von dem neuen Verfahren, auf das man sich mit Klinikvertretern geeinigt habe und das im Januar starten soll, erhofft sich Nagel eine weitere Arbeitserleichterung und weniger Spontankunden, die immer noch täglich ohne Termin vor der Behörde warten.

Flyer für Praxen und Kliniken

Einige von ihnen kommen immer wieder, so Nagel, weil sie nicht alle Dokumente beisammen hätten, was zu einem enormen Arbeitsaufwand führe, weil Standesbeamte Kunden zum Teil nicht ein- oder zweimal, sondern bis zu zehnmal bedienen müssten. „Einige Menschen haben vorher in Ländern gelebt, in denen niemand Vertrauen in die Post hat“, sagt er.

„Dort ist es üblich, dass man für jeden Arbeitsschritt bei der Behörde vorstellig wird.“ Das Standesamt habe auch deswegen zwei Flyer entwickelt, die zum einen vor der Geburt in den gynäkologischen Praxen verteilt werden sollen und zum anderen direkt in den Geburtskliniken ausliegen. Darin erfahren Eltern, welche Dokumente das Standesamt benötigt, um die Geburtsurkunde auszustellen.

Mehr als 10.000 Exemplare

Unter anderem gehören dazu die Geburtsurkunden der Eltern und bei Ehepaaren die Heiratsurkunden.

Da besonders die Urkunden mit Auslandsbeteiligung der Eltern zu den Fällen gehören, deren Bearbeitung in der Regel längere Zeit in Anspruch nimmt, weil Urkunden nicht vorhanden sind oder aus dem Heimatland besorgt werden müssen, sollen die Flyer auch in Englisch, Französisch, Türkisch und Arabisch gedruckt werden, damit die werdenden Eltern schon vor der Geburt alle Unterlagen beschaffen können. Insgesamt sollen mehr als 10.000 Flyer in den Einrichtungen verteilt werden.

In einigen Bremer Geburtskliniken, so wie etwa im Klinikum Links der Weser, sei die Zusammenarbeit mit dem Standesamt schon seit einigen Jahren üblich, sagt ein Sprecher des Klinikverbunds Gesundheit Nord. „Wir wollen das aber auch in allen anderen Kliniken forcieren und vereinheitlichen“, sagt Nagel. Nachdem die Unterlagen der Eltern bei den Behörden eingegangen wären, liege die Bearbeitungszeit im Idealfall bei einer Woche.