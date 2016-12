Am schönsten Stand des Weihnachtsmarkts bietet Wilhelm Schmidt (li.) Jury-Vorsitzendem Christian Weber eine Kostprobe an. (Frank Thomas Koch)

Der Spekulatiusbäcker trägt eine weiße Jacke mit goldenen Knöpfen. Auf seinem Kopf thront eine Kochmütze. Er greift zur Kurbel und dreht. Die Maschine vor seinem Bauch verleibt auf der einen Seite hellen Teig ein und spuckt auf der anderen zarte Gewürzplätzchen aus. Die verbreiten hinter der Liebfrauenkirche einen unerhörten Duft und die sind so lecker, dass sie süchtig machen, wie eine Kundin dem Spekulatiusbäcker beschied.

Am Dienstag hat eine Jury um Bürgerschaftspräsident Christian Weber den Stand zum schönsten auf dem Bremer Weihnachtsmarkt gekürt. Platz zwei belegten Elke und Peter Schlöndorff mit ihren Schnoor-Häusern, Platz drei der Crêpes-Stand von Tanja Heine.

Herstellung der Spekulatius

Der Erfolg ließ sich bereits bei der Bewerbung für einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt erahnen: Das Stadtamt erteilte Wilhelm Schmidt beim ersten Anlauf vor zwei Jahren eine Genehmigung, während andere Jahr für Jahr an der strengen Auswahl scheitern. „Wilhelm Schmidt stellt die Spekulatius vor den Augen seiner Kunden her“, begründet die Leiterin des Stadtamtes, Marita Wessel-Niepel, den besonderen Reiz an der Bude.

Platz zwei: Der Stand von Peter Schlöndorff mit handbemalten Häusern. (Frank Thomas Koch)

Wessel-Niepel ist neben Christian Weber eines von drei Jurymitgliedern. Der Dritte im Bunde ist Frank Reimers von der Wirtschaftsförderung. Während Wessel-Niepel erklärt und die Fotografen den Preisträger ablichten, knuspert Christian Weber genüsslich Spekulatius. „Die sind mit Butter gebacken“, stellt er mit vollem Mund fest, „wer macht das heute noch – außer mir?“

Als der Jury-Vorsitzende zu Ende gekaut hat, ist zu erfahren: Die Jury habe sich auch für Schmidt entschieden, weil Spekulatius zu Weihnachten gehörten. Es ist ein Stand für alle Sinne – darin unterscheide er sich von den anderen, sagt Weber.

Das nostalgische Drumherum

Das I-Tüpfelchen ist das nostalgische Drumherum: Modelle alter Spekulatiusformen schmücken den Stand und erinnern daran, wie vor über Hundert Jahren gebacken wurde. „Wir haben geschaut, dass die Dekoration zum Produkt passt“, sagt Schmidt, „Girlanden und Kugeln kann jeder“.

Die Papiertüten für seine Kunden lässt er mit Fotomotiven aus Großvaters Zeiten bedrucken – das kommt so gut an, dass manch einer mehrere Exemplare haben möchte: „Eine Dame versicherte mir, sie kaufe für zwei Familien ein und benötige deshalb zwei Tüten“, erzählt Schmidt. Später habe sie gestanden: Das sei geflunkert.

Mit Liebe ausgetüftelt und gut durchdacht, so könnte Wilhelm Schmidts Konzept betitelt sein. Dass er das Bäckerhandwerk nicht gelernt hat, merkt kaum jemand. Der 47-Jährige ist Schausteller in der 5. Generation – und erst seit zwei Jahren Spekulatiusbäcker. Das Talent dazu hat er vom Großvater geerbt, denn der war Konditor, sagt Schmidt.

Geheime Zutaten

Was er außerdem benötigt, lag Jahrzehnte auf dem Dachboden in einer Kiste: Rezepte und eine Maschine, mit der schon der Großvater Spekulatius herstellte. Jetzt schüttet Schmidt selbst Mehl in die Schüssel, würzt mit Kardamom, Anis und Zimt. „Dazu kommen andere Zutaten, aber die sind geheim“, sagt der Laien-Bäcker.

An seinem Stand lockt der weihnachtliche Duft von Kardamom, Anis und Zimt die Menschen an. Kaum einer kann vorbeigehen, ohne einmal in die Auslage zu schauen. Ein Berg Anis-Plätzchen wartet dort, mit Mandeln verzierte Lebkuchen-Herzen lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Zimtsterne und Vanille-Kipferl wollen vernascht werden – „die meisten müssen einfach kaufen, wenn sie das sehen“, weiß Schmidt.

Ein Stück Familientradition fortführen

Den Tresen hat er so niedrig bauen lassen, dass die Kinder all diese süßen Verführungen sehen. „Wir lassen auch gern probieren“, denn: Ist der Nachwuchs überzeugt, greifen die Eltern schneller zum Geldbeutel. Wilhelm Schmidt geht es aber nicht nur ums Geschäft. Er ist froh, ein Stück Familientradition fortzuführen.

„Mein Großvater wäre glücklich“, sagt er, zumal die Kunden seine Arbeit oft mit den Worten loben: „Schön dünn.“ Er pflegt dann zu fragen: „Der Bäcker oder die Spekulatius?“. Schmunzelnd streicht er sich über den Bauch, der nicht nur vom Kekse-Naschen etwas runder ist: „Der Bäcker isst auch gerne mal eine Bratwurst.“ Die Nachbarn übrigens gönnen Schmidt den Preis für die schönste Bude. „Es ist schön zu sehen, wie er seine Kekse macht“, sagt Maurice Quell. „Die Kekse sind super lecker, ich habe sie alle gekostet.“