Die Grundschule am Halmerweg und die nahe Oberschule Ohlenhof in Gröpelingen sind auf Container angewiesen. (Frank Thomas Koch)

Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. Deutlich wird auch, wie lange die Container, die eigentlich als Übergangslösung gedacht sind, in der Praxis oft im Einsatz sind. An fünf Schulen sollen die Container sechs Jahre oder länger genutzt werden. Zum Teil beherbergen die Mobilbauten das Lehrerzimmer, Verwaltungsräume und die Mensa, oft findet dort aber auch Unterricht statt. Und die Container kosten Geld: Alle elf Mobilbauten hat das Land Bremen angemietet, dafür zahlte es im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro Miete. Hinzu kommen Energiekosten von über 77.000 Euro.

„Die Container sollten eigentlich ein Provisorium sein, sie sind aber zu einer Normalität geworden“, kritisiert der bildungspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas vom Bruch. Er fordert für Um- und Neubauten schnellere und schlankere Bauprozesse. Es hake bei der Zusammenarbeit von Bildungsbehörde und Immobilien Bremen (IB), zudem gebe es teilweise „sehr umständlich wirkende und teure Ausschreibungsverfahren“ bei IB.

Eine Nutzung von Containern, die vier Jahre überschreite, sei „eine Zumutung für die Schüler und eine Belastung für Bremens Kasse“, so vom Bruch. „Die Kosten für die Container sind abenteuerlich, außerdem sinkt die Aufenthaltsqualität darin mit der Zeit, sie werden undicht und rostig.“

Kein ebenbürtiges Gegenstück zu festen Gebäuden

Mobilbauten sind in den vergangenen Jahren weiter entwickelt worden. Neuere, hochwertigere Container haben heute oft eine bessere Akustik und eine bessere Dämmung als früher. Aber das macht Mobilbauten nicht zu ebenbürtigen Gegenstücken fester Gebäude. Und nicht alle Mobilbauten, die an Bremer Schulen genutzt werden, sind modern und hochwertig.

Die Schule am Halmerweg in Gröpelingen zum Beispiel muss bereits seit fünf Jahren ältere Container nutzen, die genau die Eigenschaften haben, die auch vom Senat als Nachteile von Mobilbauten beschrieben werden: Darin wird es im Sommer schneller heiß, bei Frost unbehaglich, und es ist lauter als in festen Gebäuden, das wurde an der Schule mehrfach beklagt. Auch die Luft ist in Containern schneller verbraucht. Deshalb sollen Container nur als „Interimslösung“ dienen, so das Ziel der Landesregierung.

Allerdings: Die Grundschule am Halmerweg wird der Senatsantwort zufolge bis April 2020 und damit sogar insgesamt neun Jahre lang für einen Teil ihres Schulbetriebs auf Container angewiesen sein. Dabei sollten die Container ursprünglich nur für drei Jahre stehen, bis drei Pavillon-Gebäude saniert worden sind. Doch dann zog die direkt nebenan neu gegründete Oberschule Ohlenhof in einen der Pavillons mit ein.

Mobilbauten dienen jahrelang als Unterrichtsraum

Die Grundschule blieb weiter auf die älteren Container angewiesen, während sich zudem der Neubau für die Oberschule verzögerte. Die Oberschule Ohlenhof ist bislang eine Schule, die noch gar kein eigenes Gebäude hat – der Neubau soll erst in zwei Jahren beginnen. Lehrer und Schüler sind fast komplett in Mobilbauten untergebracht. Bis zum August 2020 soll dies laut Senat so bleiben.

Was an all den Containern sichtbar wird: Weil die Kinderzahl in Bremen steigt, werden in vielen Stadtteilen Anbauten und Neubauten für Schulen gebraucht. Und nicht nur Schulen, an denen bereits gebaut wird, haben zu wenig Platz. Auch an Standorten in Blumenthal und Findorff herrscht Raummangel. Bei der Schule an der Gete dagegen wurde im Frühling der lang ersehnte Neubau eingeweiht – die Container sind dort verschwunden.