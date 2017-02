Die Leiterin des Hermann-Böse-Gymnasiums, Sibylle Müller, hofft darauf, dass die Schuleingänge demnächst mit Videokameras überwacht werden können. (Christina Kuhaupt)

Frau Müller, seit etwa 2013 versuchen Sie durchzusetzen, dass das Hermann-Böse-Gymnasium an den Eingängen mit Videokameras ausgestattet wird - ohne, dass das bisher geglückt ist. Woran liegt das?

Sibylle Müller: An unserer Schule sind sich alle – Schüler, Lehrer und Eltern – einig, dass eine solche Anlage von Vorteil wäre. Dagegen gibt es datenschutzrechtliche Bedenken. Es hat mehrere Sitzungen zu diesem Thema gegeben, jetzt scheint sich eine Lösung anzudeuten.

Es gibt in Bremen aber bereits Videoüberwachung an Schulen. Was ist bei Ihnen problematischer als anderswo?

Meines Wissens werden in vielen Schulen Videoaufnahmen außerhalb der Unterrichtszeiten gemacht, unser Wunsch ist es aber, gerade während der Schulzeiten kontrollieren und aufzeichnen zu können, wer unser Gebäude betritt. Dafür gibt es bestimmte Auflagen, denen wir uns auch gerne unterwerfen würden, aber dennoch ist eine solche Aufzeichnung aus Datenschutzgründen problematisch.

Sie sagten, es deute sich womöglich eine Lösung an – welche?

Es sieht so aus, als ob wir die Eingänge der Schule mit Kameras überwachen könnten, ohne Aufzeichnungsfunktion. Das heißt, dass irgendwo in der Verwaltung ein Monitor steht, mit dem man die Eingänge im Auge behalten kann.

Das bedeutet natürlich, dass jemand die ­Monitore im Auge haben und womöglich selbst einschreiten muss, wenn ihm etwas auffällt.

Das ist heute schon Usus. Wir werden ja auch von Schülerinnen und Schülern und auch Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam gemacht, wenn jemand auffällt, der nicht zuzuordnen ist. Dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als die Personen ausfindig zu machen und anzusprechen. Zum Teil machen das auch die Kollegen selbst.

Das ist eine ziemlich fachfremde Aufgabe für einen Pädagogen.

Das mag sein, aber ich gehe damit ganz pragmatisch um. Mir und meinen Kollegen in der Schulleitung ist es wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich hier sicher fühlen können. Eine Schule ist ein öffentliches Gebäude und sollte für alle offen sein, aber Schule ist auch ein geschützter Raum. Das beides möglich ist, dafür wollen und müssen wir sorgen, das ist unsere Aufgabe. Es ist ja auch nicht so, dass wir jeden Tag einschreiten müssen.

Wenn sich an deutschen Schulen Videoüberwachung verbreitet, wie weit sind wir dann noch von US-amerikanischen Verhältnissen entfernt, wo Sicherheitskräfte zum Schul-Alltag gehören?

Meiner Meinung nach sind wir davon meilenweit entfernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hierzulande zu solchen Verhältnissen kommen kann. Das ist ganz und gar nicht die Vorstellung von Schule, wie ich sie habe, und das gilt sicher auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um Videokameras an Ihrer Schule haben Sie die Berichterstattung in einem anderen Printmedium scharf zurückgewiesen. Warum?

Dort wurden die Ereignisse dramatisiert und zugespitzt. Es hieß, Schülerinnen und Schüler seien traumatisiert. Es wurde der Eindruck erweckt, als ob kriminelle Delikte bei uns an der Tagesordnung wären. Das entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Hier ist niemand traumatisiert, dazu gibt es auch keinerlei Anlass.

Aber es gab Vorfälle, die Sie, Ihre Schul­leitungskollegen, das Lehrerkollegium, die Eltern, vermutlich auch die Schüler dazu veranlasst haben, sich über mögliche Sicherheitsvorkehrungen Gedanken zu machen.

Das ist richtig, aber es handelt sich um Einzelfälle, die über viele Jahre immer mal wieder vorgekommen sind. Über die Videoüberwachung haben wir uns erst Gedanken gemacht, als Schüler innerhalb des Gebäudes direkt mit Fremden in Kontakt gekommen und dabei bestohlen worden sind. Auch das waren absolute Ausnahmen. Wenn Fremde die Schule betreten, geht es offenbar in erster Linie darum, unbemerkt etwas zu finden, das von Wert ist, zum Beispiel wurden und während des laufenden Schulbetriebs Digitalkameras und Laptops gestohlen. Aber wir haben auch Probleme mit Graffitis außen am Gebäude. Das alles müssen und wollen wir so nicht hinnehmen.

Machen Sie für die Situation an der Schule ihre Lage verantwortlich, nahe des Hauptbahnhofs, wo man es auch mit Beschaffungskriminalität zu tun hat?

Das spielt vielleicht eine Rolle, aber das Hermann-Böse-Gymnasium ist beileibe nicht die einzige Schule in Bremen, die sich mit solchen Vorfällen konfrontiert sieht, was vermuten lässt, dass Beschaffungskriminalität nur ein mögliches Motiv von vielen ist.

Es gibt an vielen Schulen auch Probleme mit Vandalismus aus den eigenen Reihen. Sie haben vor Kurzem einen Teil der Jungen­toiletten geschlossen, weil Schüler dort wiederholt in die Waschbecken uriniert hatten. Wie ist es zu erklären, dass junge Menschen sich so flegelhaft benehmen – auf Kosten ihrer Mitschüler, vor allem aber des Reinigungspersonals.

Mir fällt es schwer, mich in Schüler hineinzuversetzen, die sich so benehmen. Ich kann dafür keinerlei Verständnis aufbringen. Wir vermuten die Täter in der Mittelstufe, da wird eine Art pubertäres Imponiergehabe eine Rolle spielen. Dass Menschen im öffentlichen Raum das Benehmen abhandenkommt, ist aber kein Schul-Phänomen, das findet man ja beispielsweise leider auf so gut wie jeder öffentlichen Toilette.

Der Unterschied ist nur, dass es sich bei Schülern quasi um ,ihre Schule‘ handelt, in der sie Tag für Tag viele Stunden verbringen. Es scheint schon an einer gewissen Identifikation und der Akzeptanz von Regeln zu fehlen, nimmt das zu?

Zunächst darf man nicht vergessen, dass wir von einer absoluten Minderheit reden, die sich so benimmt. Das Bewusstsein für die Schule als ein Ort, in dem man nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit fremdem Eigentum respektvoll umgeht, hat in den vergangenen Jahren nachgelassen. So würde ich das jedenfalls beurteilen, und ich bin seit 14 Jahren an dieser Schule. Aber wir haben darauf reagiert, indem wir als eine der wenigen Schulen in Bremen „Soziales Lernen“ als Unterrichtsfach für die fünften bis siebten Klassen eingeführt haben.

Damit übernehmen Sie als Schule erzieherische Aufgaben, die eigentlich in erster Linie zu Hause geleistet werden müssten.

Wenn man erkennt, dass es im sozialen Verhalten Defizite gibt, hilft es wenig, sie zu beklagen. Besser ist es unserer Auffassung nach, sie – im Interesse aller - abzubauen. Und „Soziales Lernen“ schadet erfahrungsgemäß auch keinem Kind, das von zu Hause schon viel mitbekommen hat. Ich glaube, dass viel gewonnen wäre, wenn Erwachsene sich ihrer Vorbildfunktion bewusster wären. Wenn sie sich nicht an Regeln halten, beispielsweise im Straßenverkehr, werden sie unglaubwürdig, wenn sie es von Kindern erwarten.

In Berlin hat die Friedrich-Bergius-Schule von sich reden gemacht, weil sie gewissermaßen Disziplin und Ordnung wiederentdeckt hat und damit erfolgreich ist. Schüler dürfen im Unterricht keine Mützen tragen und nicht Kaugummi kauen, es gibt ein Handyverbot, wer zu spät kommt, muss den Hof fegen. Was halten Sie davon?

Den Hof zu fegen, wenn man zu spät kommt, geht meiner Meinung nach zu weit. Aber natürlich gibt es auch bei uns Regeln, an die man sich halten muss. Zum Beispiel dürfen Handys nur zu Unterrichtszwecken von Schülern genutzt werden. Uns ist generell wichtig, dass die schulischen Konsequenzen im engen Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen. Ich selber gelte als eher streng.

Trifft Sie das?

Nein. Ich glaube, man kann von Schülern Respekt erwarten, gegenüber Lehrern, gegenüber Mitschülern, gegenüber der Schule im Allgemeinen.

Machen Sie sich Sorgen, dass das Hermann-Böse-Gymnasium womöglich in der Gunst der Eltern sinken könnte, wenn der Eindruck entstünde, dass es dort häufiger zu Problemen kommt?

Bislang haben wir uns nie Sorgen machen müssen, weil die Nachfrage unser Angebot immer übertroffen hat. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass unsere pädagogische Arbeit die hohe Nachfrage rechtfertigt. Wir sind bilingual, wir sind Europaschule und die einzige staatliche bremische International Baccalaureate Word School. Wir haben eine ganze Reihe von Auszeichnungen und Zertifizierungen, für die wir nachhaltig hohen Ansprüchen gerecht werden müssen. Aber ich bin in diesem Jahr zum ersten Mal ein wenig unsicher, ob die Berichterstattung durch ein anderes Printmedium unserem Ruf geschadet hat. Das wäre sehr bedauerlich. Denn diese Schule ist gut, und sicher ist sie auch.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Sibylle Müller ist seit vier Jahren Leiterin des Hermann-Böse-Gymnasiums, zuvor war sie anderthalb Jahre Stellverteterin. Seit 14 Jahren unterrichtet sie Deutsch und Englisch an der Schule. Studiert hat sie in Bremen und Portsmouth.