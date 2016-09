Auch Bildungs-Staatsrat Frank Pietrzok (SPD) bestätigte dies. Alle Parlamentsfraktionen stimmten für den Erhalt. „Das bedeutet für uns, dass nicht nur die Schulen, sondern auch der soziale Kern in den Ortsteilen bleibt“, sagte der Stromer Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs, der ins Parlament gekommen war, um sich die Debatte anzuhören. In Strom wird das Schulgebäude nicht nur von Lehrern und Schülern genutzt, sondern auch von Sportlern, das Ortsamt ist ebenfalls dort untergebracht.

In den beiden ländlichen Ortsteilen Strom und Seehausen, in denen es nur wenige Schulkinder gibt, sollten die zwei kleinen Schulen dicht gemacht werden. Das sah die Schulstandortplanung der Bildungsbehörde vor. Wenn die Schulen geschlossen würden und die Kinder der Ortsteile stattdessen in Rablinghausen unterrichtet würden, spare man sich Sanierungs- und Betriebskosten für die Schulen in den dörflichen Ortsteilen, so der Plan.

Lohnt es sich aus wirtschaftlicher Sicht, eigene Schulen in den dünner besiedelten Bremer Randgebieten zu betreiben? Der wirtschaftliche Blick auf die Zahlen sei letztlich nicht der einzig wichtige, das betonten nun im Parlament Bildungspolitiker aller Fraktionen. Durch eine Schließung der Schulen hätten Strom und Seehausen nicht nur ihre Bildungseinrichtung, sondern auch ihre letzte öffentliche Einrichtung verloren, ein Stück Infrastruktur und Identität, sagte Thomas vom Bruch (CDU): „Die Bürger haben recht, die Schule gehört ins Dorf.“ Der Stromer CDU-Abgeordnete Frank Imhoff hatte sich schon früh für den Erhalt der Schulen eingesetzt, Mustafa Güngör (SPD) bekannte sich ebenfalls dazu, die Standorte zu erhalten. „Wir reden bei den Schulen auch von einem Ortszentrum“, erklärte Güngör. Gestritten wurde im Parlament nun darum, wer sich zuerst für den Erhalt eingesetzt hat.

Mittlerweile sind die Bildungspolitiker aller Fraktionen einmal vor Ort in Strom und Seehausen gewesen. Die Nachricht der geplanten Schulschließungen hatte dort für massiven Protest, Aufruhr und erhebliche Verunsicherung gesorgt. Eltern schrieben seitenlange Briefe an Politiker, Anwohner gestalteten Plakate für den Erhalt ihrer Schule. Kristina Vogt (Linke) kritisierte, die Kosten für die Sanierung der beiden Schulen seien stark übertrieben worden, die Kosten eines Anbaus für die Schule in Rablinghausen, der durch die Schulschließungen notwendig geworden wäre, habe man dagegen untertrieben. Das bestätigte auch Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs: Er sprach von „abenteuerlich veranschlagten Bau- und Sanierungskosten“, die inzwischen allerdings von Immobilien Bremen korrigiert worden seien.