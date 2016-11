Thorsten Maaß, 2. Vorsitzender Schulleitungsvereinigung, Bremen, 2016 (Philipp Hannappel)

Die rund 120 Schulleiter und Leitungen der Zentren für unterstützende Pädagogik (ZUP) setzen sich für eine bessere personelle Ausstattung der Bremer Schulen ein und fordern mehr Unterstützung für ihre Arbeit. Außerdem werfen sie der Bildungsbehörde Wortbruch vor: Zusagen zu einer Umverteilung der Zeit für die Leitung von Schulen würden nicht eingehalten. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederversammlung der Schulleiter.

Konkret fordern die Führungskräfte vor allem eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte. „Wir fordern ausreichendes Personal, und dafür ist es wichtig, dass die Stellen so attraktiv werden, dass sich auch wieder Leute darauf bewerben“, sagt Thorsten Maaß, stellvertretender Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung.

Die Besoldung von Bremer Lehrern müsse an das höhere Gehalt in Niedersachsen angeglichen werden, die Arbeitszeit ebenfalls in Anlehnung an Niedersachsen reduziert werden. Zudem brauche es besondere Anreize, um Bewerber auch an weniger beliebte Standorte zu holen: Zum Beispiel an Schulen in Brennpunkten oder an Oberschulen ohne Oberstufe.

Fachkräftemangel für Lehrer bestimmer Fächer

Damit fordern die Schulleiter nicht zusätzliche Stellen, sondern Maßnahmen, damit die bestehenden freien Stellen auch tatsächlich besetzt werden. Denn damit gab es zuletzt immer wieder Probleme, es gab kaum passende Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen. In einigen Fächern und Bereichen herrscht Fachkräftemangel für Lehrer, insbesondere Sonderpädagogen und Lehrer für Deutsch als Fremdsprache sind schwer zu finden und sind derzeit in allen Bundesländern begehrt.

Ein Ansatz der Schulleiter, um Stellen mit Fachpersonal zu besetzen: „Wenn man alle Sonderpädagogen, die an Bremer Schulen arbeiten, auch tatsächlich in ihrem Fachgebiet einsetzen würde, statt sie für Regelaufgaben wie zum Beispiel Klassenleitungen einzusetzen, dann wäre der Fachkräftemangel schon deutlich geringer“, sagt Maaß.

Abschlüsse aus dem Ausland zu selten anerkannt

Ein weiterer Ansatz, um trotz Konkurrenz mit anderen Bundesländern Personal für die Schulen zu finden: Bremen sollte die Qualifikation von Lehrkräften, die ihren Abschluss im Ausland gemacht haben, großzügiger anerkennen, fordert Maaß: „Andere Bundesländer erkennen zum Teil Bewerber für ihre Schulen an, die zuvor mit ihren ausländischen Abschlüssen in Bremen abgelehnt wurden.“

In der Stadt Bremen sei es auch ein Problem, dass auch deshalb oft keine Mitarbeiter dafür gewonnen werden könnten, die Leitung eines ZUP zu übernehmen, weil die Bezahlung für diese zusätzliche Aufgabe in der Praxis oft erst drei oder vier Jahre später angehoben werde. Im Frühling waren zum Beispiel elf Stellen für ZUP-Leitungen unbesetzt. ZUP-Leitungen sollen die Inklusion vor Ort an der Schule koordinieren.

Streit um Leitungszeit

Für richtige Verärgerung sorgt das Thema Leitungszeit, um das inzwischen seit mehreren Jahren zwischen Schulbehörde und Schulleitern gestritten wird. Führungskräfte an Schulen bekommen für ihre Leitungsaufgaben von der Schulbehörde bestimmte Stundenkontingente zugewiesen. Weil aber mit dem Ganztagsausbau, der Inklusion und der Aufnahme von Flüchtlingen die Aufgaben aus Sicht der Schulleiter mehr geworden sind, fordern sie auch mehr Zeit für diese Aufgaben.

Deshalb wurde noch vor dem Amtsantritt von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) eine Neuverteilung dieser Stunden für Leitungsaufgaben zwischen den Schulen vereinbart. Die größeren Schulen sollten etwas von ihrem Leitungszeitkontingent an die anderen Schulen abgeben. Obwohl dies von der Behördenspitze zugesagt worden sei, werde diese Abmachung von der Behörde nicht eingehalten, kritisiert die Schulleitungsvereinigung.

Prognose: Bis 2021 74 Grundschulklassen mehr nötig

Während es früher einen sehr guten Draht und viel Kommunikation mit der Behördenspitze gegeben habe, habe es zuletzt wenig Kommunikation mit der Senatorin und wenig Zusagen vom Abteilungsleiter für den Bereich Schulbildung gegeben, sagt Thorsten Maaß. „Wir fühlen uns ein bisschen alleine gelassen und wünschen uns mehr Kommunikation zwischen Behörde und Schulleitungen.“

Was die Zukunft der Bremer Schulen angehe, übt Maaß deutliche Kritik: „Es gibt viele gute Leute in der Behörde, doch momentan betreibt man dort reines Krisenmanagement, und es gibt zu wenig Ideen für die perspektivische Steuerung der Schulentwicklung.“

Zuletzt war bekannt geworden, dass Bildungsökonomen und auch der Bremer Grundschulverband davon ausgehen, dass in Bremen bis zum Schuljahr 2020/21 aufgrund steigender Geburtenzahlen insgesamt 74 zusätzliche Grundschulklassen eingerichtet werden müssen (wir berichteten). Mittelfristig sollen in Bremen nach den Plänen der Bildungsbehörde drei neue Grundschulen im Stadtgebiet entstehen. Die Experten sehen aufgrund ihrer Berechnungen dagegen einen Bedarf für etwa sechs Schulen.