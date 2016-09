Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Feuerwehr in Tischlerei im Einsatz Schwelbrand beim Theater am Goetheplatz

In einer Tischlerei beim Theater am Goetheplatz ist es am Freitagmittag zu einem Schwelbrand im Spänebunker gekommen, wie die Feuerwehr Bremen mitteilte. Personen seien aber nicht gefährdet.