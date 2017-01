(FR)

Wie die Bremer Polizei am Montag mitteilte, kam das Auto bei der Anschlussstelle Industriehäfen von der A27 ab. Der Wagen überschlug sich und blieb im Schilfgürtel abseits der Fahrbahn auf dem Dach liegen. In der Nähe des Autos fanden die Beamten einen verletzten Mann, der stark alkoholisiert gewesen sei. Der 28-Jährige habe nach eigener Aussage nicht am Steuer gesessen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer, schwer verletzter Mann sei von mehreren Personen im Klinikum Nord abgeliefert worden. Laut Polizei handelt es sich bei dem 19-Jährigen um den Halter des Autos. Auch er gab an, in der Nacht nicht selbst gefahren zu sein. Er sprach von einem dritten Mitfahrer, der ihm aber unbekannt sei.

Die Polizei sucht nun nach weiteren, möglicherweise verletzten Personen, die an dem Unfall beteiligt waren. Den beiden Männern wurde Blut abgenommen, um möglichen Alkohol- und Drogenkonsum festzustellen. (wk)