Symbolbild. (fr)

Wie Polizeisprecher Nils Matthiesen mitteilte, war am frühen Abend zwischen fünf Bremern mit Migrationshintergrund und einer Gruppe von voraussichtlich zehn Flüchtlingen aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Streit entbrannt. Bei dem folgenden Handgemenge kam auch ein Teppichmesser zum Einsatz.

Als die alarmierte Polizei kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintraf, flüchteten einige der Täter. Der Vater eines Jugendlichen erlitt vor der Spielothek einen Schwächeanfall. Die Beamten nahmen von mehreren Beteiligten die Personalien auf. Die Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte die Straße. An der Kirchhuchtinger Landstraße staute sich aus diesem Grund zeitweise der Verkehr. Am Sonntagabend waren einige Täter noch nicht gefasst. Die Ermittlungen dauern an. Nähere Details zu der Tat will die Polizei am Montag bekanntgeben.