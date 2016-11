Bei einer Auseinandersetzung im Viertel ist eine Person am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. (Milan Jaeger)

Am Mittwochmorgen gerieten zwei Männer im Viertel in Streit. Im Verlauf des Streits zog einer der beteiligten Männer laut Polizeiangaben ein Messer und stach auf den anderen Mann ein. Der mutmaßliche Täter konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Bremen festgenommen werden. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 10 Uhr gerieten ein 35-Jähriger und ein 32-Jähriger in einem Friseursalon in der Straße Vor dem Steintor in Streit, wie die Polizei mitteilte Die Auseinandersetzung eskalierte und der 32-jährige Mann zog ein Messer und stach mehrfach auf sein Gegenüber ein. Durch die Messerattacke wurde der 35-Jährige so schwer verletzt, dass er umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten den Täter noch in Tatortnähe festnehmenn. Der Tatort wurde abgesperrt und eine Spurensuche veranlasst. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.