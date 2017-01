Wenn das Tor geschlossen ist, rät der Bremer Eisverein dringend davon ab, das Eis zu betreten. (Frank Thomas Koch)

Wenn Reinhard Pridat das Eis unter seinen Füßen knacken hört, dann weiß er, dass es noch zu früh ist, um die Tore zu der beliebtesten Eisfläche der Stadt zu öffnen. Gefühlt könnte die Semkenfahrt für viele Bremer schon losgehen. Schließlich zeigt das Thermometer schon seit einigen Tagen Minustemperaturen an. Doch die Natur will, was sie will. Der eine, der sich am Montag trotzdem auf die Fläche wagt, bricht nach kurzer Zeit ein.

Doch richtig gefährlich ist es eigentlich nicht, da das Wasser nicht tief ist – nur kalt und an einigen Stellen scharfkantig. Die Eisschicht auf der drei Kilometer langen Fläche zwischen Südwenje und dem Semkenkanal misst am Montagmittag erst dreieinhalb Zentimeter. Zu wenig für den Bremer Eisverein und ihren „Eismeister“, wie seine Vereinskollegen Reinhard Pridat liebevoll nennen.

„Mit viel Glück könnte es am Mittwoch etwas werden“, sagt Pridat. Sicher sei das aber nicht. Die etwa 30 Zentimeter dicke Eisfläche brauche eine längere Frostphase, um ausreichend zu frieren. Erst ab fünf Zentimeter raten die Ehrenamtlichen des Eisvereins, die Fläche zu betreten. Seit Jahren schon beginnen drei Pumpen ab Mitte November, 135 Liter Wasser pro Stunde aus der Wümme zu fördern und auf der 30 Hektar großen Wiesenfläche zu verteilen. Wenn eine gewisse Höhe erreicht ist, wird in den Folgemonaten nur noch nachgepumpt, um den Stand konstant zu halten.

An Wochenenden bis zu 10 000 Menschen auf dem Eis

Noch ist die Semkenfahrt im Blockland geschlossen. Das Eis war mit dreieinhalb Zentimetern am Montag noch zu dünn. (Frank Thomas Koch)

Für Reinhard Pridat ist seine Aufgabe in den Wintermonaten eine Ehrensache. Nahezu jeden Tag ist er bei kalten Temperaturen dann im Blockland unterwegs – jedes Mal mit der Hoffnung, den Bremern endlich mitteilen zu können, wann sie offiziell aufs Eis dürfen. „Das bringt so viele Menschen zusammen. Hier fahren dann sogar begeisterte Anwälte und Ärzte mit ihren Schlittschuhen“, sagt Pridat. An guten Wochenenden kämen manchmal bis zu 10 000 Menschen.

Das Betreten jeglicher Eisflächen sei jedoch auch dann immer auf eigene Gefahr, das ist dem Eisverein wichtig. Auch der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr warnt ausdrücklich vor dem Betreten der Eisflächen im gesamten Bereich der Stadtgemeinde Bremen. Eine sichere Nutzung von Eisflächen sei nur auf Kunsteislaufflächen wie der Eissporthalle Paradice in Walle oder der Semkenfahrt möglich. Zudem werden nach dem Auftreten größerer Eisbildungen Messungen zu den Eisstärken am Hollersee durchgeführt und auf der Internetseite der Umweltbehörde veröffentlicht.

Keine Eisunfälle in den letzten Jahren

Ernsthafte Probleme mit Eisunfällen hat es nach Angaben der Bremer Feuerwehr in der vergangenen Zeit nicht gegeben. Im jetzigen und im vergangenen Winter hätten die Einsatzkräfte keinen dokumentierten Eisunfall, bei dem Personen beteiligt waren, verzeichnet. Sollte es doch einmal zu einer Situation kommen, in der jemand im dünnen Eis einbricht, rät die Feuerwehr dazu, zuerst die Einsatzkräfte zu rufen. Anschließend sei es das Beste nach einer Leiter, einem Ast oder einem anderen länglichen Gegenstand Ausschau zu halten, den man dem Betroffenen vorsichtig hinüber schieben kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Bereits seit dem Winter 1965/66 sorgt die Semkenfahrt für Vergnügen in der kalten Jahreszeit. „Eigentlich klappt es jedes Jahr mit dem Schlittschuhfahren“, sagt Reinhard Pridat. „Und wenn es nur für einen Tag ist.“

Weitere Infos zum Eisverein gibt es im Internet unter www.bremer-eisverein.de.