Bildungssenatorin Claudia Bogedan (dpa)

Fast jeder Jugendliche hat ein Handy, viele Schulklassen kommunizieren über eine eigene Whatsapp-Gruppe, und wenn bei einem Kind der Smartphone-Akku schlapp macht, ist oft sofort raus aus einem zentralen Teil der Kommunikation. Übers Smartphone wird getratscht und gemobbt, doch darüber finden sich auch Gleichgesinnte. Wie sollen Schulen mit Handys umgehen? In Bremen gibt es für die aktive, gezielte Handynutzung an Schulen eine größere Offenheit als in vielen anderen Bundesländern. Während in Bayern laut Gesetz die Handynutzung im Unterricht verboten ist, entscheidet in Bremen jede Schule selbst, wie sie mit Handys umgeht.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), die in diesem Jahr zugleich Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist, setzt sich auch auf Bundesebene zum Beispiel im Gespräch mit dem „Spiegel“ für einen aktiven Einsatz von Smartphones im Unterricht ein. Sie lehnt generelle Handyverbote an Schulen ab. „Mir geht es nicht darum, dass die Schüler die ganze Zeit vor ihren Handys sitzen und darauf herumdaddeln, aber dort, wo es pädagogisch sinnvoll ist, sollten Lehrer Handys im Unterricht einsetzen.

Dafür gibt es viele Beispiele und viele Gelegenheiten“, sagt Bogedan dem WESER-KURIER. „In Bayern gibt es einen ministeriellen Erlass, dass Handys in den Schulklassen nicht eingesetzt werden dürfen – wir haben in Bremen den genau entgegengesetzten Weg beschritten und entschieden, das WLAN an Schulen auszubauen.“

Erheblicher Vorteil von Smartphones gegenüber Computern

Die Senatorin beschreibt Vorteile der Handynutzung: „Dafür muss man nicht erst aufwendig in einen Computerraum trippeln und alte Rechner hochfahren, während ein Teil der Unterrichtszeit verstreicht, sondern man kann sich zunutze machen, dass bei den älteren Schülern praktisch alle ein Handy haben. Und dann habe ich vielleicht noch in der Schule fünf oder zehn Leihgeräte für die Kinder, die kein gutes Smartphone haben.“

Bogedan nennt ein Beispiel für einen gezielten Einsatz: Schüler beantworten am Handy zu Beginn der Stunde ein paar ­Minuten lang Fragen zu einem englischen Text. Die Lehrerin bekomme sofort automatisiert über die Handys von allen Schülern eine Rückmeldung und habe so einen ­raschen Überblick darüber, ob die Kinder den Text verstanden haben und wo es noch hakt.

Sind Schulen und Lehrer vorbereitet auf einen didaktischen Einsatz von Smartphones? Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Deutsche-Telekom-Stiftung setzt jeder zweite befragte Lehrer in Deutschland mindestens einmal pro Woche Computer im Unterricht ein, Bremen liegt hier im Bundesschnitt. Für die Stiftung, eine der großen Unternehmensstiftungen in Deutschland, wurden bundesweit über 1200 Lehrkräfte befragt, davon 51 in Bremen.

Technische Infrastruktur in Bremer Schulen besser als in anderen Bundesländern

Die Bremer Lehrkräfte bewerten dabei sowohl die technische Ausstattung als auch die pädagogische Unterstützung für den Einsatz digitaler Medien in ihrem Bundesland deutlich besser als ihre Kollegen aus den meisten anderen Ländern. „Seit 2010 hat sich in Deutschlands kleinstem Bundesland in Sachen Schule und digitale Medien eine Menge getan“, urteilten Autoren der Studie bereits im Vorjahr. Bremen habe die Voraussetzungen für bessere Unterrichtsqualität mit digitalen Medien geschaffen, so die Autoren: durch IT-Ausstattung, Medienkonzepte und mit digitalen Lernplattformen.

„Man kann die Entwicklung nicht wegdiskutieren, Kinder wachsen mit digitalen Medien auf“, sagt Thorsten Maaß von der Schulleitungsvereinigung Bremen. „Aber wir Lehrer sind nur unzureichend vorbereitet bei diesem Thema, viele von uns leben noch im digitalen Dino-Zeitalter.“ Das kritisiert auch Pierre Hansen vom Zentral­eltern-Beirat. „Lehrer in Deutschland bereiten Kinder großteils noch mit Methoden von vorgestern auf die Welt von morgen vor“, sagt er.

Lehrer seien oft wenig technikaffin, und an den meisten Bremer Schulen sei derzeit die Handynutzung noch verboten. Doch Bremen habe bei der technischen Infrastruktur anderen Bundesländern einiges voraus, so Hansen. „Hier gibt es immerhin in allen Grundschulräumen einen PC, der ist fast immer auch am Netz ist – das ist in anderen Bundesländern ganz anders.“

Einsatz von Handys und Tablets muss sorgfältig vorbereitet werden

Die CDU als größte Oppositionspartei in Bremen plädiert schon länger für eine stärkere Digitalisierung der Schulen. „Diese Entwicklung sollten die Schulen aktiv gestalten und sich nicht davon überrollen lassen“, sagt CDU-Bildungspolitiker Thomas vom Bruch. „Die Handynutzung im Unterricht ist kein Selbstzweck, aber man kann den Unterricht durch Handys bereichern. Wir müssen das aktiv aufgreifen, was für die Schüler sowieso längst zur Lebenswirklichkeit gehört.“

Es sei falsch, Handys zu verbannen, sagt auch SPD-Bildungspolitiker Mustafa Güngör. Doch ihr Einsatz müsse sorgfältig vorbereitet werden. „Wir haben ein Problem, wenn in Schwachhausen die meisten Kinder neuere I-Phones haben und in Tenever viele die alten S 3 Minis, die viel langsamer sind“, sagt Güngör. Er plädiert eher für Tablets als für Handys. Der Einsatz privater Handys der Schüler stehe ohnehin im Widerspruch zur Lernmittelfreiheit. „Tablets als digitale Bücher müssen zur Regelausstattung von Schulen gehören.“

Die Bildungsgewerkschaft GEW stellt sich nicht komplett gegen eine Handynutzung, benennt aber Bedenken. Smartphones ersetzen keine Lehrkräfte, betont Bernd Winkelmann von der GEW Bremen. „Das Handy sollte nicht im Mittelpunkt stehen“, sagt er. Zentral fürs Lernen sei die Lehrkraft. „Schüler müssen lernen, mit Quellen kritisch umzugehen, nicht nur am Handy.“