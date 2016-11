Ein 50-Jähriger ist beim Rauchen einer Shisha plötzlich in Ohnmacht gefallen. (Symbolbild) (dpa)

Der 50-Jährige hatte sich in einer Shisha-Bar in der Innenstadt aufgehalten und eine Wasserpfeife geraucht. Plötzlich sei er in Ohnmacht gefallen, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Rettungskräfte stellten eine Kohlenmonoxidvergiftung bei ihm fest und lieferten ihn ins Klinikum-Mitte ein.

Die Polizei machte bei anschließenden Ermittlungen in der Bar den defekten Ofen als Auslöser aus. In dem Brenngerät werden Kohlenstücke zum Betrieb einer Shisha-Pfeife vorgeglüht. Die gebrochene Glasscheibe des Ofens und der fehlende fachmännische Abzug führten vermutlich zum lebensgefährlichen Rückstau des Gases, so die Polizei.

Der weitere Betrieb des Ofens wurde sofort untersagt und den Räumlichkeiten Frischluft zugeführt. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (wk)