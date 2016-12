Interview mit Bürgermeister Carsten Sieling SPD (Frank Thomas Koch)

Herr Sieling, ich muss Ihnen sagen, dass ich mich als Bürgerin dieses Landes schlecht regiert fühle.

Carsten Sieling: Ich habe nichts dagegen, dass man mir ins Gesicht sagt, dass man unzufrieden ist. Wir stehen vor großen Herausforderungen, und es gibt in einigen Bereichen auch richtige Schwierigkeiten. Daraus aber abzuleiten, dass die gesamte Regierungsarbeit schlecht ist, ist mir doch etwas sehr pauschal.

Na schön: Ich habe den Eindruck, dass das Land noch nie vor so großen Fragen stand und darauf so wenig zu antworten wusste. Gerade in jüngster Zeit scheint vieles schief zu gehen, von der Innenstadtentwicklung über den Service im Stadtamt bis zur Versorgung mit Kitaplätzen.

Wir können jeden einzelnen Punkt durchgehen, an all den Themen arbeiten wir. Manches geht auch mir nicht schnell genug, wir gehen aber die Probleme an und geben unser Bestes, um sie so schnell es geht zu beheben.

Das Beste kann erschreckend schlecht sein. Besorgniserregend sind die bremischen ­Bildungsdefizite. Der einstige Bildungs-­senator Willi Lemke hat nach den ersten ­PISA-Testergebnissen gesagt, dass man das Problem umgehend anpacken werde, aber nicht über Nacht lösen könne. Das ist etwa 15 Jahre her.

Bildung ist die zentrale Herausforderung Deutschlands, denn PISA ist nicht nur für Bremen schwierig, sondern unser ganzes Land ist im internationalen Vergleich in den Jahren nicht wirklich weiter gekommen.

Kann das ein Maßstab sein, an dem man die eigenen Leistungen misst? Dass es andere auch nicht besser können?

Nein, das ist kein Maßstab, aber es zeigt, dass Bildungsprobleme kein spezifisch bremisches Problem sind. Mich stellen weder das deutsche noch das bremische Abschneiden zufrieden. In den gymnasialen Stufen sind wir gut, aber wir müssen in den Grundschulen deutlich mehr tun, vor allem in sozialen Brennpunkten. Dort brauchen wir mehr Personal. Das ist nicht leicht, weil wir gleichzeitig mit einem gewaltigen Anstieg an Schülern fertig werden müssen.

Das klingt alles ganz vernünftig, ist jedoch nichts Neues. Hätte nicht schon viel früher mehr getan werden müssen, gerade in sozialen Brennpunkten? Die Armutsgefährdungsquote ist nirgendwo so hoch wie in Bremen, und sie ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Da muss einem Sozialdemokraten doch das Herz bluten.

Das ist auch so. Deshalb gebe ich mich ­damit auch nicht zufrieden. Wir haben unter anderem ein Landesprogramm für 500 Langzeitarbeitslose aufgelegt und eine Jugendberufsagentur aufgebaut. Aber wir haben keine auskömmliche Finanzierung ­Bremens. Wenn sich unser Rahmen nicht verändert, verfestigen sich solche Probleme.

Sie weisen also mit dem ausgestreckten Zeigefinger nach Berlin?

Nein, ich bin immer dafür, zuerst zu schauen, was man selber machen kann. Auf Bundesebene hat man sich jedoch nicht dazu durchringen können, mehr Geld für Länder mit massiven strukturellen Problemen auszugeben. Das ist Fakt, das war falsch und wurde jetzt korrigiert. Zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Finanzgipfels gehört auch, dass der Bund künftig beispielsweise Schulgebäude mitfinanziert. Diese Verständigung kommt spät, aber es ist ein Anfang.

Sozialdemokraten haben im Bund mit-­regiert, bis auf vier Jahre. Acht Jahre lang regierte Rot-Grün die Nation, und Sie waren Bundestagsabgeordneter.

Die rot-grüne Bundesregierung war es auch, die ein Programm zum Ganztagsschulausbau aufgelegt und finanziert hat. Ohne dieses Programm sähe es in Bremen um einiges düsterer aus.

Fühlen Sie sich ungerecht beurteilt?

Nein, aber ich teile die eine oder andere Kritik an der Arbeit des Senats nicht.

In Unternehmerkreisen gibt es offenbar eine massive Unzufriedenheit mit dem Senat.

Meine Tür ist immer offen, und ich stoße auf ganz unterschiedliche Reaktionen in der Wirtschaft. Ich führe viele Gespräche und habe nicht den Eindruck, dass die Unzufriedenheit gewachsen ist. Es gibt meines Erachtens auch keinen Anlass dazu, denn die Lage ist gut: 2015 hatte Bremen bundesweit das dritthöchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, im ersten Halbjahr 2016 standen wir auf Platz 2.

Sind die Zahlen trotz der Politik der Landesregierung zustande gekommen oder wegen der Politik des Senats?

Wenn es gut läuft, heißt es üblicherweise: trotz unserer Politik. Wenn es schlecht läuft: wegen ihr.

Ihnen wird quasi zugutegehalten, dass ­Ihnen eine Richtlinienkompetenz fehle, um sozusagen durchzugreifen. Sehnen Sie sich danach?

Es ist eine gute Tradition, dass der Senat ein Kollegialorgan ist. Eine Richtlinie ergibt sich doch daraus, dass man weiß, wo man hinwill und Ahnung von der Sache hat. ­Einfache Anweisungen führen zu nichts. Es gibt Aufgaben, zu denen ich deutliche ­Erwartungen habe, aber die Fachsenato-­ren sollen ihre Verantwortung wahrnehmen.

Sie stehen gelegentlich auch unter dem Verdacht, abzutauchen oder wortlos zu bleiben, wenn man ein klares Wort des Regierungschefs erwarten würde.

Das stimmt nicht. Ich war immer an Deck.

Sie haben gerade eine Regierungserklärung zum Ergebnis des Finanzgipfels für Bremen abgegeben. Reicht das Geld, das Bremen künftig bekommen soll, für einen richtigen Aufwärtsschub? Momentan erhalten wir vom Bund 300 Millionen Euro, dann sind es 400 Millionen, abzüglich der Summe für die Schuldentilgung.

Ja, denn man kann die jetzigen Sanierungshilfen nicht mit den künftigen vergleichen. Momentan bekommen wir nur Kredithilfen, um unsere Schuldenaufnahme zu reduzieren. Das Geld fließt nicht in den Haushalt. Das ist ab 2020 anders. Wir erhalten dann 400 Millionen, von denen wir 50 bis 80 Millionen zur Tilgung einsetzen werden. Mit dem Rest werden wir einen schuldenfreien Haushalt aufstellen, Qualität und Leistungen sichern und natürlich investieren. Zusätzlich bekommen wir 87 Millionen Euro über den neuen Länderfinanzausgleich. Das ist ein enormer Unterschied zu den jetzigen 300 Millionen, die wir quasi nie wirklich zu sehen bekommen.

Dann wird alles besser?

Ja, es wird besser, aber sicher nicht auf einen Schlag. Wir werden durch die Zahlungen in die Lage versetzt, die Schuldenbremse einhalten zu können, unsere Wirtschafts- und Finanzkraft zu stärken und auch Schulden abzubauen. Kurz: Wir werden Kraft tanken können zur nachhaltigen Reduzierung unserer Schulden. Der Weg aber wird lang sein.

Dass Bremen vom Bundesfinanzministerium dazu gezwungen wird, einen Teil der künftigen Unterstützung in den Schuldenabbau zu stecken, zeugt von Misstrauen gegenüber dem Haushaltsgebaren Bremens. Offenbar herrscht dort die Vorstellung, dass Bremen nicht mit Geld umgehen kann.

Bremen musste nicht gezwungen werden. Das war unser Vorschlag. Das Bundesfinanzministerium misstraut übrigens allen Ländern. Wir werden Schulden abbauen und sobald es geht, auch über das geforderte Maß hinaus.

Für die Jahre ab 2020 gibt es also Hoffnung. Was geschieht in den Jahren 2017, 2018 und 2019?

Das werden äußerst schwierige Jahre, so viel ist sicher. Wir werden vieles, das wir gerne tun würden und das von uns verlangt wird, nicht in dem Maße tun können. Das muss jeder Bremerin und jedem Bremer klar sein.

Sie werden zu Forderungen Nein sagen? Auch in Schwachhausen oder Horn oder nur dort, wo wenig Wähler wohnen?

Wir müssen fortwährend und überall auch Nein sagen, einerlei in welchem Stadtteil. Wir investieren nicht so in unsere Straßen, nicht so in unsere Schulen, wie wir es gerne tun würden. Der Spardruck ist enorm, obwohl wir schon heute in den meisten ­Bereichen weniger ausgeben als andere Länder.

Allerdings ist Fakt, dass die Kindergartenversorgung in Stadtteilen mit größerer Wahlbeteiligung höher ist als in Walle oder Gröpelingen, ausgerechnet da, wo viele Kinder besonders viel staatliche Unterstützung brauchen. Das nenne ich einen Skandal.

Wir haben einen Nachholbedarf, das müssen wir korrigieren. Der notwendige Ausbau aber kostet viel Geld.

Sie verstehen sich als linker Sozialdemokrat, und ich verstehe einen linken Sozialdemokraten als einen Garanten für mehr soziale Gerechtigkeit. Davon kann ich in Bremen momentan nicht viel erkennen.

Ich würde mir sehr wünschen, dass wir gerade für Menschen mit schlechteren Startchancen, vor allem für Kinder, noch viel mehr machen könnten. Das ist aber immer auch eine Frage des Geldes. Und da ist es leider so, dass unsere Möglichkeiten sehr begrenzt sind.

Und fraglich ist, ob die SPD nach 2020 überhaupt in die Lage kommt, den zusätzlichen finanziellen Spielraum zu nutzen. Sie könnte noch schlechter abschneiden als 2015, wo sie einen Tiefpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat. Ihr wird vorgeworfen – selbst aus den eigenen Reihen – nicht zur Selbstkritik fähig zu sein und wenig aus dem Ergebnis gelernt zu haben.

Das ist nicht richtig. Es gibt in der SPD eine intensive Diskussion über das Ergebnis und die geringe Wahlbeteiligung. Wir haben dieses Mal nur nicht dem Impuls nachgegeben, umgehend Analysen zu Papier zu bringen, die dann versanden. Sie können mir glauben, dass uns das Ergebnis zu denken gegeben hat und bis heute gibt.

Auch wenn es noch lang hin ist, vermutet wird, dass Sie als linker Sozialdemokrat, zumal wenn die Stimmen für Rot-Grün nicht reichen, vor einer rot-rot-grünen Regierung nicht zurückschrecken würden. Stimmt das?

Das ist für mich kein Thema. Ich sehe zu, dass wir mit dieser Koalition unsere Arbeit bis 2019 weiterhin vernünftig machen. Es ist eine gute und zielstrebige Koalition. 2019 haben dann die Wählerinnen und Wähler das Wort.

Aus Ihrer grundsätzlichen Abneigung gegen eine große Koalition machen Sie aber keinen großen Hehl.

Ich habe sehr viele Erfahrungen in großen Koalitionen gesammelt, sowohl in Bremen als auch in Berlin. Und eines weiß ich: Sie sind teuer.

Carsten Sieling ist seit Juli 2015 Präsident des Senats. Der 57-Jährige war zuvor SPD-Bundestagsabgeordneter (seit 2009). Er war Fraktionschef (2005 - 2009) in der Bremischen Bürgerschaft und SPD-Landesvorsitzender (2004 - 2006).