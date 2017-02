Carsten Sieling hat sich zur geplanten künftigen Abschiebepolitik geäußert. (dpa)

Mit gemischten Gefühlen ist der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Freitagvormittag aus Berlin zurückgekehrt. Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer hatte er am Donnerstagabend im Kanzleramt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen Maßnahmenkatalog zum Umgang mit ausreisepflichtigen Zuwanderern verhandelt. Es sei positiv, dass nun endlich die Themen auf den Tisch kamen, die schon so lange an der Reihe waren, sagte Sieling dem WESER-KURIER. Der Bund habe den Ländern endlich seine Unterstützung zugesagt. Zugleich äußerte der Bürgermeister Zweifel, ob sich die vereinbarten Ziele auf Bundesebene kurzfristig umsetzen lassen.

Asylbewerber künftig schneller abschieben

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Asylbewerber künftig schneller und konsequenter aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Dazu solle zeitnah die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, sagte Merkel nach einem Treffen im Kanzleramt. Die Bundesregierung hatte einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt, der von den Ländern im Grundsatz unterstützt wird. Allerdings müssten noch einige Punkte geklärt werden. Geplant sind danach nun mehrere Ausreisezentren, in denen sich Ausreisepflichtige kurz vor ihrer Abschiebung aufhalten müssen. Zudem soll ein neues „Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr“ (ZUR) von Bund und Ländern Sammelabschiebungen erleichtern.

Dieses Zentrum, betonte Carsten Sieling am Freitag, sei schon Ende 2015 geplant gewesen, bislang sei aber nichts passiert. Im Rahmen der Verhandlungen am Vorabend seien Vertreter des Bundesinnenministeriums auch gefragt worden, wie sie sich die Ausreisezentren vorstellten. Auch hierzu sei bislang kein Konzept vorgelegt worden. Dennoch zeigte sich Sieling zuversichtlich, dass die Länder durch die Neuregelung entlastet werden könnten, und dies sei auch dringend notwendig: „Wer zu uns kommt, kommt nach Deutschland, und nicht nach Hessen, Thüringen oder Bremen.“ Daher sei es sinnvoll, den Bund stärker in die Verantwortung zu nehmen.

Künftig zügiger arbeiten

Als Beispiel nannte Sieling die Beschaffung von Papieren. Dabei seien außenpolitische Wege zu gehen, die die Bundesländer gar nicht gehen könnten. Er erinnerte an die Abschiebung eines straffällig gewordenen Marokkaners in der vergangenen Woche. „Für die Papierbeschaffung haben wir ein halbes Jahr gebraucht. Ich erwarte, dass das künftig zügiger geht.“

Vereinbart wurde auch, dass die Bundesländer das neue Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr personell unterstützen. Um eine Größenordnung zu nennen: Laut Sieling soll jedes Bundesland mindestens eine Person entsenden.