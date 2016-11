In einer Regierungserklärung will Carsten Sieing am Donnerstag im Landtag die finanzpolitischen Perspektiven Bremens erörtern. (dpa)

Das Bundesland Bremen sieht in dem kürzlich geschlossenen Pakt zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen die Grundlage für eine gesicherte Zukunft des hoch verschuldeten Stadtstaates. Die Einigung sei historisch und werde Bremen ab 2020 zusätzlich 487 Millionen Euro bescheren, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Donnerstag in einer Regierungserklärung in der Bürgerschaft. "Dadurch sind wir in der Lage, ab 2020 keine neuen Kredite mehr aufnehmen zu müssen. Wir werden die Schuldenbremse einhalten."

Zuvor hat sich Sieling bereits in einem am Donnerstag erschienen Interview mit dem WESER-KURIER über die finanziellen Aussichten Bremens geäußert.

(dpa)