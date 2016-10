Ralph Dziemba und seine Mitstreiter verteilten in der Straßenbahn Tipps, um Taschendieben das Leben schwer zu machen. (Frank Thomas Koch)

Aller Anfang ist schwer: „Darf ich Ihnen dieses Informationskärtchen geben?“, fragt Ralf Gießmann eine junge Frau in der Straßenbahn. Doch die wittert Böses. „Nein danke“, sagt sie und schaut dabei nicht eben freundlich auf den Mitarbeiter der Bremer Straßenbahn AG. Dabei hat der es nur gut gemeint.

„Das ist keine Werbung“, schiebt er schnell nach und erläutert der Frau den Hintergrund seiner Frage. Es geht um den sicheren Umgang mit dem Smartphone. Und um eine gemeinsame Aufklärungsaktion hierzu von Polizei, BSAG und Nachtwanderern. Die kleine Klappkarte, die sie alle verteilen, enthält jede Menge Informationen zum Schutz des Smartphones vor Taschendieben.

Am Ende nimmt die junge Frau dann doch eine der Karten. Und sie wird nicht die einzige bleiben an diesem Abend. Es ist 18 Uhr, der Beginn der Aktion. Keine drei Stunden später sind 1600 Karten verteilt. „Zum Teil wurden sie uns regelrecht aus der Hand gerissen“, freut sich Ralph Dziemba, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Süd, der die Aktion organisiert hat.

„Smart mit Phone“

Und dies nicht nur von der eigentlichen Zielgruppe, den jungen Leuten, die in der Straßenbahn für jedermann gut sichtbar mit ihrem Smartphone hantieren. „Wenn wir die angesprochen haben, haben das natürlich auch andere Fahrgäste mitbekommen, die in der Nähe standen – und wollten gleich auch ein Info-Kärtchen haben“, berichtet Dziemba.

„Smart mit Phone“ ist die Klappkarte überschrieben. Sie enthält zum einen Tipps zum sicheren Umgang mit den Mobilgeräten unterwegs. Zum anderen einen Gerätepass, in den alle wichtigen Daten des Smartphones eingetragen werden können, sowie Informationen darüber, wie Ortung, Fernsperre und Datenlöschung funktionieren, wenn das Gerät dann doch gestohlen oder verloren wurde (siehe auch Artikel unten).

„Smartphones sind im Moment das Diebesgut Nummer eins“, erklärt Ralph Dziemba. Vor allem im Bereich des Hauptbahnhofes und auf der Discomeile, aber eben auch in Bussen und Bahnen. Die absoluten Zahlen dabei sind nicht hoch, räumt der Präventionsbeauftragte ein.

Zahlreiche Diebstähle in öffentlichen Verkehrsmitteln

Von Januar bis Oktober wurden in Bremen in Straßenbahnen und Bussen 55 Smartphones gestohlen. Auffallend sei jedoch, dass es allein am Tag der Einheit, dem 3. Oktober, 15 Fälle waren. Für die Polizei ein Indiz, dass es sich nicht nur um Täter handelt, die das ganze Jahr über in Bremen aktiv sind, sondern auch um Gruppen, die bei besonderen Anlässen gezielt nach Bremen kommen.

Ähnliches vermeldet die Deutschen Bahn AG. „Die Kollegen von der Bundespolizei berichten auch von einer Steigerung dieser Diebstähle, vor allem auf der Strecke zwischen Bremen und Hannover“, sagt Dziemba.

Ein Grund mehr, zu Zeiten des Freimarktes und kurz vor dem Weihnachtsmarkt, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Wobei manche der in der Bahn angesprochenen jungen Leute dies bereits sind. „Der ersten jungen Frau, die ich angesprochen habe, wurde vor 14 Tagen ihr Smartphone geklaut“, erzählt Ulla Ulland, Nachtwanderin aus Huchting. „Sie trägt ihr Handy seither nicht mehr offen, wenn sie unterwegs ist.“

Ins Smartphone vertieft

Das freut den Präventionsbeamten, ist aber längst nicht Standard in der Straßenbahn. Viele der Mitfahrer sind in ihr Smartphone vertieft oder hören über Knopf im Ohr Musik. Meist liegt das Mobilgerät dabei locker in der geöffneten Hand oder schaut aus einer Tasche hervor. Schwer hätten es Diebe oder Räuber tatsächlich nicht. Ein schneller Griff an einer Haltestelle würde reichen. Und ab mit der Beute durch die geöffnete Tür.

Arno Büchel, Nachtwanderer aus Stuhr, spricht zwei junge Afrikaner an, die nebeneinander in der Bahn stehen. Gar nicht so einfach, denn beide haben einen Stöpsel im Ohr. Und schauen zunächst auch eher zurückhaltend. Was will der Mann von uns? Dann entwickelt sich aber ein munteres Gespräch. Auch weil beide geradezu klassische Fälle für diese Aktion sind. Ihre Smartphones hängen gut sichtbar für jedermann zur Hälfte aus den Brusttaschen ihrer Jacken heraus.

„Keine Überwachung“

Eine zusätzliche Erinnerung in Sachen Sicherheit schallt derzeit aus den Lautsprechern der Straßenbahnen: „Bitte achten sie auf ihre Wertgegenstände und ihr Handgepäck.“ Die Durchsage wurde eigens für die Freimarktzeit geschaltet, erklärt Ralf Gießmann, der bei der BSAG für Planung und Projekte zuständig ist. Sein Unternehmen sieht die Sache ähnlich wie die Polizei. „Wir haben keine immens große Zahlen. Aber die die wir haben, stören uns.“

Auch deshalb gibt es in den Bussen und Bahnen der BSAG Videoaufzeichnungen. „Keine Überwachung“, betont Gießmann. „Wir schauen da nicht live rein.“ Das Geschehen werde lediglich auf Festplatte aufgezeichnet und könne bei Bedarf und nur auf Anfrage der Polizei ausgelesen werden.

Positive Resonanz

Nach 48 Stunden werde die Festplatte dann wieder mit neuen Aufnahmen überspielt. Dies führe zwar nicht zur Ergreifung eines Täters, könne aber sehr wohl als zusätzliches Beweismaterial dienen, wenn gegen Verdächtige ermittelt wird.

Um 21 Uhr ist die Aktion beendet. Drei Stunden lang waren Polizei, Nachtwanderer und BSAG-Mitarbeiter in der Straßenbahn Linie 1 unterwegs. Feierabend, es gibt keine Karten mehr zum Verteilen. Ralph Dziemba ist „total zufrieden“, spricht von guter Resonanz und vielen guten Gesprächen.

Ob es dadurch weniger Smartphone-Diebstähle geben wird in Bremen? Kann er nicht sagen. Mission trotzdem erfüllt: „Wir wollten die Leute sensibilisieren. Ein bisschen Einfluss nehmen, damit sie ihre Verhaltensweise ändern.“