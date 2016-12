An Heiligabend und Silvester gilt bei den Straßenbahnen und Bussen der BSAG ein geänderter Fahrplan. (Christina Kuhaupt)

Am 24. Dezember gilt nach Auskunft der BSAG für Bahnen und Busse bis etwa 14 Uhr der normale Fahrplan für einen Sonnabend. Ab 14 Uhr fahren dann folgende Linien im Bremer Stadtgebiet nur noch im 30-Minuten-Takt: Linie 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 57 und 58. Die Linien 38, 42, 44, 52, 61 und 62 werden wie an einem normalen Sonnabend nicht angeboten.

Auch in Bremen-Nord fahren die Linien 90, 93, 94, 95, 96 und 98 ab etwa 14 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Linie 80 (Anruf-Linien-Taxi) fährt nach einem Sonderfahrplan. Auf den Linien 82, 91/92 und 97 finden ab 14 Uhr keine Fahrten mehr statt. Die Linie 81 wird nicht angeboten.

Nachtlininen an Heiligabend: In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag, 25. Dezember, fahren die BSAG-Nachtlinien von 0 bis 1.30 Uhr alle halbe Stunde und danach bis 6.30 Uhr stündlich ab dem Hauptbahnhof. Die weiterführenden Nachtlinien N6 und N94 fahren entsprechend.

Die Nachtschwärmer-Busse des VBN fahren in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 24. Dezember, auf den Linien N12, N25, N26, N27, N67 und N73. In den Weihnachtsnächten – 24. auf 25. Dezember, 25. auf 26. Dezember und 26. auf 27. Dezember – werden keine Nachtschwärmer-Busse unterwegs sein.

Hier geht es zum vollständigen Fahrplan an Heiligabend.

Fahrplan an Silvester:

Auch am 31. Dezember gilt für die Bahnen und Busse bis etwa 14 Uhr der reguläre Fahrplan an einem Sonnabend. In Bremen-Stadt wird dann ab 14 Uhr ein 20-Minuten-Takt gemäß Sonntags-Fahrplan eingehalten. Die Linien 38, 42, 44, 52, 61 und 62 werden nicht angeboten.

In Bremen-Nord wird ganztägig gemäß Sonnabend-Fahrplan gefahren. Die Linie 81 wird nicht angeboten.

Nachtlinien an Silvester: In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar erhöht die BSAG die Fahrtfrequenz ihrer Bahnen und Busse. Von 0.10 Uhr bis 4.30 Uhr fahren sie alle 20 Minuten vom Hauptbahnhof ab, und außerdem um 5 Uhr, 5.30 Uhr und 6.30 Uhr. Die N6 und die N94 fahren entsprechend.

Die Nachtschwärmer-Busse des VBN fahren in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember auf den Linien N12, N25, N26, N27, N67 und N73. In der Silvesternacht vom 31. Dezember auf 1. Januar fahren die Linien N12, N25, N27, N61, N62, N63, N67, N73 und N74. Die Linien N26, N68, N83 und N84 entfallen.

Hier geht es zum vollständigen Fahrplan an Silvester.

Öffnungszeiten der Kundenzentren:

Alle Kundenzentren haben laut BSAG an Heiligabend und Silvester von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Das Kundencenter am Hauptbahnhof öffnet zusätzlich am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar 2017 von 9 bis 17 Uhr. Die Kundencenter Domsheide und Bremen-Nord bleiben an diesen Tagen geschlossen.