Präsident der Bremischen Bürgerschaft Christian Weber. (Frank Thomas Koch)

Mehr Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung, Fragestunden auf Facebook, Parlamentssitzungen in den Stadtteilen – mit einem umfangreichen Bündel von Vorschlägen soll das Interesse der Menschen an der Arbeit der Bremischen Bürgerschaft gesteigert werden. Das empfiehlt die Arbeitsgruppe „Lebendiges Parlament“, die unter dem Vorsitz von Präsident Christian Weber (SPD) Reformideen entwickelt hat. Weber hatte die Runde nach der Bürgerschaftswahl vom Mai 2015 ins Leben gerufen, an der sich nur noch 52,1 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt hatten. Bewusst verzichtete Weber auf politische Akteure, sondern setzte neben Mitarbeitern der Bürgerschaftskanzlei vor allem auf Politik- und Sozialwissenschaftler wie Stefan Luft und Iris Krimmel von der Uni Bremen.

Der Bericht der Arbeitsgruppe soll am Mittwochnachmittag erstmals den Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft vorgestellt werden. In dem sechsseitigen Papier wird den Empfehlungen eine nüchterne Bestandsaufnahme des parlamentarischen Alltags vorangestellt. Nicht nur die Bürgerschaft, sondern auch andere Landesparlamente hätten "mit ihren beschränkten Kompetenzen ein objektives Wahrnehmungsproblem", heißt es in der Ausarbeitung. Viele Menschen hätten den Eindruck, "dass über ihre Belange oder ihren Alltag aus Beruf, Familie und öffentlicher Infrastruktur nicht in Bremen, sondern in Berlin oder Brüssel entschieden wird". Erschwerend komme hinzu, dass sich im Politikbetrieb die Gewichte von den Parlamenten generell zu den Regierungen verschieben – auch hier bilde Bremen keine Ausnahme. Hinzu kommen aus Sicht der Arbeitsgruppe hausgemachte Probleme des Parlaments: „Oft wirken Debatten und Rituale in einer Plenarsitzung für Außenstehende eher unverständlich und langweilig, und es entsteht der Eindruck, als spielten sich die parlamentarischen Vorgänge weit entfernt von den Lebenswirklichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ab." Viele Menschen hätten zudem den Eindruck, dass politische Entscheidungen gar nicht mehr im Parlament getroffen, sondern zuvor bereits in intransparenten Kungelrunden angebahnt werden.

„All das trübt das Klima des Wählens und Gewähltwerdens und schwächt die Parlamente als Kerninstitutionen der repräsentativen Demokratie“, lautet die Situationsbeschreibung. Wenn sich daran etwas ändern soll, ist aus Sicht Christians Webers und seiner Mitstreiter zweierlei notwendig. Die Bürgerschaft muss wieder deutlicher machen, dass sie „kein Anhängsel der Regierung ist“, sondern die höchste Autorität im Bundesland darstellt. Und: „Die Wahlbürger/innen müssen sich in der parlamentarischen Arbeit gespiegelt sehen.“ Sie müssen den Eindruck haben, dass die Bürgerschaft wirklich auf ihre Anliegen eingeht.

Stärkere Rückkopplung zwischen Parlament und Bürgern

Letzteres will die Arbeitsgruppe vor allem durch eine sehr viel stärkere Rückkoppelung zwischen Parlament und Bürgern erreichen. Zum Beispiel durch die Berücksichtigung von Themenvorschlägen für Debatten aus der Bevölkerung. Eingereicht über einen Internetzugang der Bürgerschaft oder soziale Medien, könnten diese Vorschläge dann Eingang in die Tagesordnung des Parlaments finden. Ein weiterer Vorschlag ist die Auswertung von Sitzungstagen der Bürgerschaft durch eine Gruppe, die neben Parlamentariern mit repräsentativ ausgewählten Bürgern besetzt ist. Waren die Themen richtig gewählt? Wie war der Auftritt der Abgeordneten? Wie war das Verhalten der Parlamentarier? Aus der Beantwortung dieser Frage lasse sich für die Zukunft lernen. Auch die Bürgerbeteiligung an der Gesetzgebung gilt es aus Sicht der Arbeitsgruppe zu stärken. Über Online-Portale könnten die Bremer Gesetzesvorhaben im Vorfeld kommentieren und mit entwickeln. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gebe es dazu bereits erste Erfahrungen.

Auch den eigentlichen Parlamentsalltag wollen Weber und seine Arbeitsgruppe umkrempeln. Bisher hat die Bürgerschaft eine dreitägige Sitzungswoche pro Monat. Künftig soll das Parlament alle 14 Tage zusammenkommen, dann aber nur noch für jeweils zwei Tage. Das straffe den Politikbetrieb und verschaffe der Bürgerschaft eine häufigere Präsenz in den Medien, hoffen die Ideengeber. Sie regen auch an, dass die Bürgerschaft „dorthin geht, wo die Menschen wohnen und arbeiten“. Sitzungen des Plenums, zumindest aber der Ausschüsse und Deputationen, könnten also künftig auch einmal in Bremerhaven oder Bremen-Nord stattfinden und nicht nur am eigentlichen Parlamentssitz am Marktplatz. Um den Debatten mehr Leben einzuhauchen, werden außerdem kürzere Aussprachen und spontane Fragestunden vorgeschlagen.

Christian Weber ahnt, dass nicht alle Empfehlungen seiner Arbeitsgruppe Eingang in den parlamentarischen Alltag finden werden. Er hofft jedoch, dass die Abgeordneten schon aus Eigeninteresse den Reformvorschlägen offen gegenübertreten werden. Die zuletzt dramatisch gesunkene Wahlbeteiligung sei „ein deutlicher Warnschuss“. Erste Umsetzungsschritte der Reformagenda seien deshalb möglichst schon für 2017 anzustreben.