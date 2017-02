Zwei Bluttaten gab es in diesem Jahr bereits in der Grohner Dühne. (Christian Kosak)

Im Innenhof der Grohner Düne waren laut Polizei am Sonntag gegen 9.40 Uhr vier bis sechs Männer in einen Streit geraten. Der 23-Jährige erlitt mehrere Messerstiche und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Polizei aus Bremen-Nord konnten drei in einem Auto fliehende Tatverdächtige im Alter von 21, 25 und 26 Jahren festnehmen. Gegen diese hat das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen Untersuchungshaft angeordnet.

"Nach zwei weiteren namentlich bekannten Verdächtigen wird intensiv gefahndet", teilt die Polizei mit, die nach eigener Aussage jetzt deutlich mehr Präsenz in Bremen-Nord zeigt. Der bisherige Leiter der Schutzpolizei, Polizeidirektor Jens Körber, wurde zudem sofort in sein neues Amt als Abteilungsleiter der Inspektion Nord berufen.

Ein Motiv für die Messerattacke auf den 23-Jährigen habe bislang nicht abschließend ermittelt werden können, so die Beamten. So viel aber steht laut Polizei fest: "Das Geschehen begrenzt sich auf den Personenkreis zweier Familien."

Die Sonderkommission ermittele jetzt "unter Hochdruck". Weitere laufende Ermittlungsverfahren gegen einzelne Beteiligte würden zusammengefasst, um sie beschleunigt bearbeiten zu können. "In diesem Zusammenhang betrachtet die Sonderkommission auch ausländerrechtliche Fragestellungen", heißt es in der Mitteilung der Beamten weiter.