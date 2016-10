Rund 350 Boote liegen im Jachthafen Hasenbüren. Immer wieder werden sie durch Staub der Stahlwerke verunreinigt. (Christina Kuhaupt)

Die Mitglieder der Jachthafengemeinschaft Hasenbüren sorgen sich. Seit Jahren beschweren sich die Schiffseigner über Staubbelastungen aus den Stahlwerken. In den Ortsteilen Seehausen und Hasenbüren registrieren sie immer wieder Verschmutzungen und Schäden an ihren Schiffen. Immer wenn der Wind Richtung Nordost bis Ost bläst, zieht der Rauch von den Stahlwerken über die Weser.

Normalerweise ist dies kein Problem, doch allein in diesem Jahr haben die Besitzer der Boote sechs Vorfälle gezählt, bei denen die Schiffe mit Staub verschmutzt waren. Dann waren es dunkle Wolken, die über die Weser wehten. Teilweise gab es Rostablagerungen auf den Booten. Seit zwei Jahren sprechen die Vereinsmitglieder regelmäßig mit Vertretern von ArcelorMittal. Das Stahl-Unternehmen bietet nun ein Formular zur Schadensmeldung an – es wird nach Lösungen gesucht.

Bootsbesitzer machen sich große Sorgen

„Die Bootsbesitzer machen sich große Sorgen um die Verunreinigungen ihrer Schiffe“, sagt Werner Kinkartz, der Vorsitzende der Jachthafengemeinschaft Hasenbüren. Staub, bestehend aus Erz, Rauch oder Kohlepartikeln, rieselt nach seinen Schilderungen herab. Dieser Schmutz sei noch einigermaßen gut mit Wasser und Bürste zu reinigen. Wenn diese Metallstäube allerdings oxidieren, also mit Nebel, Tau in der Nacht oder feinem Regen in Berührung kommen, bilden sich Rostflecken.

„Das dringt in die Oberfläche, die Lacke der Schiffe ein“, so Kinkartz. Da müsse dann richtig mit Reinigungsmitteln gewaschen und zudem poliert werden. Beim Putzen gilt es allerdings den Umweltschutz zu beachten. Bootsbesitzer dürften nicht einfach einen Industriereiniger verwenden. Die Mittel müssen biologisch abbaubar sein, da sonst die Gefahr der Gewässerverunreinigung besteht.

Werner Kinkartz, Vorsitzender der Jachthafengemeinschaft Hasenbüren, macht auf die Sorgen der Vereinsmitglieder aufmerksam. (Christina Kuhaupt)

„Wir sind seit gut zwei Jahren in Gesprächen mit ArcelorMittal“, berichtet Kinkartz. Miteinander zu reden, sei wichtiger und besser, als nur zu meckern und sich zu ärgern. So hätten die Vereinsmitglieder erreicht, dass auf die Belange der Bootsbesitzer aufmerksam gemacht wurde.

ArcelorMittal bietet nun Entschädigungen für Reinigungen an. Betroffene können ein Formular zur Schadensmeldung mit ihren Daten ausfüllen und Fotos von den Verunreinigungen sowie den Bootsnamen hinzufügen. Für die verschiedenen Fälle gibt es drei Kategorien: Staub, der durch erhöhten Wasserverbrauch entfernt werden muss, geringfügig verteilte Rostflecken und ganzflächige Beschädigungen.

Verunreinigungen schrecken neue Mitglieder ab

„Es gibt keinen Vertrag, sondern nur Gesprächsprotokolle“, sagt Kinkartz. Die Anzeigen würden gut abgearbeitet. Doch der Grundwunsch bleibt: Keine Verunreinigungen der Schiffe mehr, denn das schrecke auch neue Mitglieder ab, so Kinkartz.

Insgesamt verzeichnen die Vereine einen leichten Mitgliederrückgang, da immer mehr ältere Besitzer von Booten ausscheiden und nur wenige nachkommen. Der demografische Wandel treffe die Vereine in Bremen, heißt es. Die Anzahl der Bootseigner geht dadurch immer mehr zurück.

Marion Müller-Achterberg, Pressesprecherin von ArcelorMittal, legt Wert darauf, dass es sich bei den gemeldeten Vorfällen nicht um Betriebsstörungen handelt. „Es ist zu Staubbelastungen im Jachthafen gekommen, und wir gehen davon aus, dass die Boote durch diese Beeinträchtigung teilweise verschmutzt worden sind“, sagt die Sprecherin.

Sieben Schadensanzeigen in diesem Jahr

Von den betroffenen Bootseignern habe ArcelorMittal dieses Jahr sieben Schadensanzeigen erhalten. „Wir führen kontinuierlich Gespräche mit den Vertretern der Jachthafengemeinschaft über die Bewertung der Schadenskategorie und die für alle Bootseigner einvernehmliche Abwicklung“, betont Müller-Achterberg. Das Unternehmen habe einen Prozessablauf integriert, der in Folgegesprächen geprüft werde. Zudem informiere man die Nachbarn ausführlich über Umweltschutzmaßnahmen und Investitionen.

Insgesamt fünf Wassersportvereine sind im Jachthafen Hasenbüren beheimatet, die vorher überall an der Weser verstreut lagen. Zur Jachthafengemeinschaft zählen die Seglervereinigung der Hanseaten, der Bremer Jachtklub, die Steggemeinschaft Bremer Segelvereine, der Segelverein Bremen und der Wassersportverein Woltmershausen. Zusammen haben die Vereine gut 500 Mitglieder mit derzeit rund 350 Booten im Hafen.