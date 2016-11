In einigen Jahren könnten mehr als ein, zwei Becher Platz auf dem Regal brauchen. Daran sollte Bremen jetzt schon denken. (dpa)

Es ist absolut richtig, dass der Senat anerkennt: Bremen braucht viel mehr Kita-Plätze als bisher geplant. Unklar ist noch, wie Bremen die enormen Kosten dieses Ausbaus in den kommenden Jahren finanzieren will – und wo gespart wird, wenn man hier in großem Stil investiert.

Die Bildungsbehörde korrigiert ihre Planungen nun massiv nach oben. Damit reagiert man auch darauf, dass in Deutschland ein Umdenken eingesetzt hat: Vielen Müttern und Vätern – ob sie arbeiten oder nicht – ist heute wichtig, dass ihr Kind in die Kita geht. Zudem haben Gerichte das Recht auf Betreuung gestärkt.

Doch Bremen reagiert mit massiver Verspätung. Bereits im Juni war klar, dass 1200 Plätze fehlen, inzwischen sind es schon 1700. Seit Monaten wird darüber diskutiert. Unverständlich bleibt, weshalb erst jetzt größere Bedarfe benannt werden.

Die Prognose des Statistischen Landesamtes, auf die man sich stützt, gibt es seit drei Monaten, zudem beruht sie auf relativ alten Daten von Ende 2015. Wenn Bremen beim Kita-Ausbau nicht ins nächste De­- saster schlittern will, sollte man schleunigst die Kinder mit einplanen, die in diesem Jahr geboren wurden.