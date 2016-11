Ulrike Fritsche, Referatsleiterin bei der Sozialsenatorin, sortiert die Flut der Anträge. (Karsten Klama)

„Ich fühle mich in Huchting wohl“, sagt Ines P. (Name geändert), die vor 13 Jahren mit ihrem Mann aus Spanien nach Bremen gekommen ist. „Für Bedürftige wird viel getan hier und man hat viele Ansprechpartner.“ Von ihrem Mann lebt die Alleinerziehende inzwischen getrennt, um ihre sechs Kinder muss sie sich jetzt alleine kümmern. Deshalb hat Ines P. auch einen Antrag bei der Spendenaktion Weihnachtshilfe des WESER-KURIER gestellt, denn das Geld ist knapp, und in der Wohnung müsste einiges erneuert werden. „Wir brauchen ein Etagenbett und einen neuen Fußbodenbelag fürs Kinderzimmer“, erklärt die 38-Jährige. Ebenfalls über Winterbekleidung für die drei Mädchen und drei Jungen würde sie sich sehr freuen. Die älteste Tochter ist 13 Jahre alt, der jüngste Sohn gerade zehn Monate.

„Es sind alles Wunschkinder“, sagt Ines P. Sie ist glücklich mit ihren Kindern, kann aber nicht berufstätig sein. „Meine Kinder sind gesund, und die Kleinen gehen gerne in den Kindergarten.“ Dort würden sie sehr gut betreut werden. „Es kommen extra Pädagogen in den Kindergarten, um zu helfen.“ Auch im Haus der Familie würde sie viel Unterstützung erhalten.

Deutschland betrachtet Ines P. inzwischen als ihre Heimat. „Ich habe mich angepasst“, erklärt sie. Viel Kontakt zu anderen Spaniern in Bremen habe sie nicht. Die meisten seien berufstätig. „Ich bin eine Ausnahme.“ Aber sie habe zu sehr vielen Müttern Kontakt. „Ich bin mit deutschen und ausländischen Müttern befreundet. Auch zu muslimischen Müttern habe ich einen freundschaftlichen Kontakt.“

Doch wegen ihrer großen Kinderschar habe sie schon Ablehnung erfahren. „Ich habe so viele Kinder, das finden manche nicht in Ordnung. Besonders weil ich eine ausländische Mutter bin.“ Es seien vor allem die älteren Mitbürger, die ihr deshalb ablehnend gegenüber stünden. „Die Jüngeren sind weniger abweisend. Im Kindergarten finden sie es alle gut, dass ich so viele Kinder habe.“

Weihnachten feiert sie ganz klassisch wie die Deutschen auch. „Wir gehen Nikolauslaufen“, erzählt Ines P. „Das gibt es in Spanien nicht.“ Ihre Eltern kann sie nicht mehr so häufig sehen, denn die Reise nach Spanien ist zu teuer für sie. So bleibt sie mit ihren Kindern auch dieses Jahr in Bremen. Zu Weihnachten wünscht sie sich weniger Fremdenfeindlichkeit. „Ich wünsche mir, dass wir mehr in Frieden und Harmonie leben, dass es nicht feindlich wird.“

Spenden erwünscht

Wer die Weihnachtshilfe, die der WESER-KURIER mit der Sozialbehörde gegründet hat, mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies das ganze Jahr über tun. Die Bankverbindung bei der Sparkasse in Bremen lautet: IBAN DE22 2905 0101 0001 1650 00.