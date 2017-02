Jan Timke (Bürger in Wut) hat vor Gericht erstritten, dass der Senat Anfragen präzise beantworten muss. (Frank Thomas Koch)

Als rechtskonservativer Politiker muss der Bürger in Wut Jan Timke in der Bremischen Bürgerschaft lange suchen, um Unterstützer für seine Ansichten zu finden. Am Dienstag war das mal anders. Vor dem Staatsgerichtshof hat Timke erstritten, dass der Senat bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen präziser arbeiten muss. Von den Abgeordneten wurde dieses Urteil einhellig begrüßt.

Vor allem aufseiten der Opposition zeigte man sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Unabhängig davon, wer den Stein ins Rollen gebracht hat, ist das Urteil eine klare Stärkung der Abgeordnetenrechte“, sagte der CDU-Politiker Claas Rohmeyer. Der Senat sei verpflichtet, vollständig und wahrheitsgemäß zu antworten. In der Praxis komme es aber immer darauf an, wer die Frage stellt. „Die Opposition wird in Bremen definitiv anders behandelt als die Regierungsparteien“, so Rohmeyer.

Kristina Vogt, Vorsitzende der Linksfraktion, hat derartiges nach eigener Auskunft auch schon mal erlebt: Häufig seien Antworten auf Anfragen ihrer Fraktion „sehr nebulös“ formuliert. „Je näher man mit der Anfrage an das eigentliche Problem stößt, desto schwammiger wird darauf geantwortet. Die Anträge der Regierungsparteien hingegen werden in epischer Länge vorgetragen“, beklagt Vogt und hofft auf Besserung. Denn schließlich seien die Anfragen „die Waffe der Opposition“.

Opposition wird offenbar schlechter behandelt

Bei der FDP hat die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner die Erfahrung gemacht, dass die Antworten auf Anfragen aus ihren Reihen immer weiter hinausgezögert werden: „Wir sind schon oft vertröstet worden. Immer wieder gibt es Fristverlängerungen, damit man nach drei Monaten Wartezeit gesagt bekommt, dass es zu einem Thema keine Daten gibt oder die Mitarbeiter keine Zeit haben.“ Die Opposition werde schlechter behandelt, obwohl die Anfragen die Grundlage der Oppositionsarbeit darstellten.

Als Vertreter der Liberal-Konservativen Reformer, die Gruppe hatte sich im Verlauf der Legislaturperiode von der AfD abgespalten, fristet Christian Schäfer ein ähnliches Dasein wie Jan Timke. Kleine Gruppierungen müssen sich mühen, in der Bürgerschaft Gehör zu finden. Entsprechend zufrieden zeigt man sich dort mit dem Urteil. Man müsse Timke danken, sagte Schäfer. Auch er habe schon einmal keine Antwort erhalten, so Schäfer, der sich zudem über „Gefälligkeitsfragen“ ärgert, die die Regierungsfraktionen an „befreundete Politiker“ im Senat richten, um diese dadurch gut aussehen zu lassen.

Urteil ist Erfolg für alle Abgeordneten

In einer dieser Regierungsfraktionen zeigt man Verständnis dafür, dass die Oppositionspolitiker beim Thema Auskunftsrecht sensibel reagieren. Die grüne Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer betrachtet das Urteil des Staatsgerichtshofs zugleich als Erfolg für alle Abgeordneten: „Es stärkt das Parlament, wenn die Antworten des Senats ausführlicher ausfallen“, sagt Schaefer und betont, dass es keine Rolle spiele, wer eine Frage stellt. „Am Ende profitieren alle.“

SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe begrüßte das Urteil, ging aber auch auf das Thema von Timkes Anfrage ein, die vom Senat zurückhaltend behandelt wurde und so vor Gericht gelandet war: „Dass Herrn Timke als ausgewiesener Gegner von Investitionen in die Hafeninfrastruktur eine pointiertere Auskunft des Senats zur Veränderung seines parlamentarischen Agierens veranlasst hätte, halten wir für unwahrscheinlich.“