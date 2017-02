Der Abgeordnete Jan Timke (Bürger in Wut). (Frank Thomas Koch)

Der Senat hat vor dem Staatsgerichtshof eine Niederlage einstecken müssen. Das Verfassungsgericht der Freien Hansestadt Bremen gab am Dienstag dem Abgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut) Recht, der eine Verletzung seiner Abgeordnetenrechte geltend gemacht hatte. Im Oktober 2014 hatte die Landesregierung eine Anfrage Timkes zum geplanten Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) beantwortet. Timkes konkrete Frage, ob es seitens des Senats Absprachen mit der Bundeswasserstraßenverwaltung gegeben habe, wurde dabei verneint. Absprachen im Sinne rechtsverbindlicher Vereinbarungen hatte es damals tatsächlich nicht gegeben, wohl aber eine inhaltliche Abstimmung zwischen den Behörden. Der Senat, so die Verfassungsrichter, habe mit seinem „Nein“ auf Timkes Frage den Begriff der Absprache zu eng ausgelegt. Dadurch sei dem Abgeordneten auch die Möglichkeit genommen worden, bei dem Sachverhalt konkreter nachzuhaken. Die Landesregierung hätte Timke nach Ansicht des Gerichts zumindest darauf aufmerksam machen müssen, welches Verständnis von „Absprache“ sie bei ihrer parlamentarischen Stellungnahme zum OTB zugrunde legte.

Jan Timke nahm die Entscheidung des Staatsgerichtshofs mit großer Genugtuung entgegen. Er erwarte vom Senat „eine Entschuldigung beim Parlament und der Öffentlichkeit“, die damals getäuscht worden seien. Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) bewertete den Spruch der Verfassungsrichter ebenfalls positiv. „Es ist eine Entscheidung, die das Parlament und seine Auskunftsrechte stärkt“, sagte Weber nach der Urteilsverkündung.