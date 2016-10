In der Nacht sind in Hemelingen 15 Lastwagen ausgebrannt. (Feuerwehr Bremen)

Nähere Erkenntnisse zur Ursache des Brandes und ob es sich tatsächlich um einen Fall von Brandstiftung handelt, gibt es laut Polizei aber noch nicht.

"Die Lkw sind komplett ausgebrannt", so ein Sprecher der Feuerwehr. Es blieben nur Blechhaufen von den Fahrzeugen übrig. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf insgesamt mehrere Millionen Euro. Der Polizei zufolge rüstet die private Firma in Hemelingen Bundeswehrfahrzeuge, die in Bremen und andernorts eingesetzt werden, mit Elektronik aus.

Um 3.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer Feuerschein und eine große Rauchwolke auf einem Firmengelände in der Straße "Zum Allerhafen" in Hemelingen. Die Feuerwehr war mit rund 120 Einsatzkräften und 30 Fahrzeugen mehrere Stunden lang im Einsatz, bis schließlich um kurz vor 6 Uhr Feuer aus gemeldet werden konnte.

Übergriff der Flammen drohte

Zwischenzeitlich drohte das Feuer auch auf eine benachbarte Lagerhalle überzugreifen. "Einige brennende Fahrzeuge standen sehr nahe an der Lagerhalle", sagte ein Schichtleiter der Feuerwehr, der bei dem Brand im Einsatz war. Dämmmaterialien im Bereich des Dachs der Halle seien etwas in Brand geraten. "Doch wir konnten verhindern, dass die Lagerhalle weiter in Brand geriet."

Bei der ersten Meldung sei zunächst die Rede von nur sechs brennenden Fahrzeugen gewesen, so der Schichtleiter. "Brennende Lkw werden extrem heiß, durch die große Strahlungswärme und den Funkenflug kann das Feuer schonmal von einem Fahrzeug auf das nächste übergreifen", sagte der Schichtleiter. Fast alle Bestandteile von Lkw sind der Feuerwehr zufolge gut brennbar, besonders natürlich die großen Tanks. Ein brennendes Fahrzeug kann leicht nach dem Löschen erneut in Brand geraten, wenn es nicht komplett gekühlt worden ist. Gelöscht wurde mit Schaum. Die Frage, ob die Lkw so nah zusammenstanden, dass der Brand von einem Fahrzeug auf die anderen Lkws übergriff oder ob Brandstifter möglicherweise an mehreren Stellen auf dem Firmengelände gezielt Feuer legten, wurde von Polizei und Feuerwehr nicht beantwortet.

Der Verdacht, dass es sich um einen Brandanschlag handeln könnte, liegt jedoch nahe. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 362 38 88 melden.