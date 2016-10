Innensenator Ulrich Mäurer (Frank Thomas Koch)

An diesem Dienstag wird er dem Senat einen Vorschlag zur Neustrukturierung der Behörde vorlegen, und bei der Diskussion über dieses Thema könnte es durchaus kontrovers zugehen. Die große Organisationsreform steht unter erheblichem Zeitdruck: Schon zum 1. Dezember soll zumindest ein Teil der neuen Verwaltungseinheiten stehen.

Ende September waren Mäurers Überlegungen erstmals öffentlich geworden. Im Wesentlichen ist vorgesehen, aus dem Stadtamt mehrere Zuständigkeiten herauszulösen und sie den Ressorts von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und Bau-, Umwelt- und Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) einzugliedern. Beim Wirtschaftssenator würden demnach künftig das Marktwesen sowie Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten angesiedelt sein. Für Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse wäre demnächst Lohses Behörde zuständig.

Die Kernaufgaben des bisherigen Stadtamtes sollen in neuen Verwaltungseinheiten zusammengefasst werden. Da ist zum einen das noch zu gründende Bürgeramt. Es soll den klassischen Bürgerservice wie Pass- und Meldewesen und die Ausstellung von Urkunden übernehmen. Die Ausländerbehörde soll in einem Amt für Migration aufgehen. Ob es darüber hinaus zur Gründung eines eigenständigen Ordnungsamtes kommt oder die entsprechenden Aufgaben künftig bei der Polizei oder direkt in der Innenbehörde landen, lässt das Papier aus Mäurers Haus offen.

Senator reagierte auf die Kritik

Auslöser der groß angelegten Strukturreform war die vielfach geäußerte öffentliche Kritik an Missständen im Stadtamt. Im Frühjahr und Sommer hatten sich Klagen von Bürgern über wochenlanges Warten auf Geburts- oder Sterbeurkunden und andere elementare Dienstleistungen dermaßen gehäuft, dass in der Politik schon das Wort vom Staatsversagen die Runde machte. Hinter den Kulissen übte auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) erheblichen Druck auf Mäurer aus, die Dinge endlich in den Griff zu bekommen.

Der Innensenator reagierte. In einem ersten Schritt nabelte er Anfang August das Standesamt vom Stadtamt ab und unterstellte es einer neuen Leitung. Der Bearbeitungsstau bei Geburts- und Todesfällen ging danach deutlich zurück. Diesen Effekt erhofft sich Ulrich Mäurer auch vom nächsten Schritt. Wenn an die Stelle der Großbehörde Stadtamt „kleinere, flexiblere Organisationseinheiten“ treten, wie es in Mäurers Papier für die Senatssitzung heißt, sei dies „einfacher und erfolgversprechender“.

Auflösung des Stadtamtes bis Ende des Jahres

Der Innensenator erhofft sich von der Senatorenrunde an diesem Dienstag zunächst nur den Grundsatzbeschluss, sein Projekt weiter verfolgen zu dürfen. Im Detail ist noch sehr vieles offen. Keine Aussage macht die Beratungsvorlage zum Beispiel zu der Frage, die die Bürger sicher am meisten interessiert: Wo soll ich künftig was erledigen?

Denn denkbar wäre ja beispielsweise, dass die Kfz-Anmeldungen künftig zwar organisatorisch beim Verkehrssenator angebunden werden, die Anlaufstelle für die Bürger aber weiterhin das bisherige Bürgerservicecenter an der Stresemannstraße mit seinen Nebenstellen bleibt. Die Alternative, nämlich eine nicht nur fachliche, sondern auch räumliche Entflechtung des Bürgerservicecenters, würde die Frage aufwerfen: Wo werden im Stadtgebiet die neuen Ämter platziert? In der Beratungsvorlage für den Senat findet sich darauf noch kein Hinweis.

Umso erstaunlicher ist, welch hohes Tempo Ulrich Mäurer dem Wandel verordnet hat. Sein Zeitplan sieht vor, schon zum 1. Dezember das Bürgeramt und das Amt für Migration zu gründen. Zum 1. Januar ist die Auflösung des Stadtamtes vorgesehen, bis zum 31. März 2017 sollen mögliche Übergangslösungen abgewickelt sein.

Es hapert an der Kooperation der Senatskollegen

Mäurers Plan steht und fällt mit der Kooperationsbereitschaft seiner beiden Senatskollegen, bei denen er Arbeit abladen will. Wie man hört, ist die Begeisterung bei Martin Günthner und Joachim Lohse unterschiedlich stark ausgeprägt. Günthner war immer schon am Marktwesen interessiert. Das bekommt er nun, neben den nicht ganz so heiß begehrten Gewerbe- und Gaststättenanmeldungen. Unterm Strich kann Günthner, wie es in seiner Umgebung heißt, mit der gefundenen Lösung leben.

Für Joachim Lohse gilt das offenbar nicht. Das klingt sogar in Mäurers Papier deutlich an. Dort heißt es: „Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sieht weiteren Erörterungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der Problemanalyse, des Projektziels und der Finanzierung.“ Anders gesagt: Lohse passt die ganze Richtung nicht. Dem Vernehmen nach sieht er bei dem von Mäurer vorgeschlagenen Umbau auch nicht den Mehrwert für die Bürger.

Erste Gespräche, die es bereits zwischen Innen- und Verkehrsbehörde gegeben hat, haben Lohse in seiner Skepsis offenbar bestärkt. So will das Innenressort zwar die Kfz-Anmeldungen an die Verkehrsbehörde abgeben, nicht aber die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die städtischen Knöllchenschreiber sollen weiter die Kasse des Innensenators füllen.