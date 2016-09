Das Stadtamt Bremen wird in seiner bisherigen Struktur aufgelöst. (dpa)

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat am heutigen Mittwoch die Auflösung des Stadtamtes in seiner bisherigen Struktur bekanntgegeben. Die Umsetzung wird bereits in den kommenden Wochen und Monaten erfolgen. Mäurer erklärte, dass er sich noch ein wenig mehr Zeit bis zur Bekanntgabe gewünscht hätte, um weiter an dem umfangreichen Konzept zu feilen. Die Berichterstattung in den Medien habe ihn aber dazu veranlasst, den Schritt bereits heute zu gehen. "Damit möchte ich weiteren Spekulationen entgegentreten und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiter im Ungewissen lassen", sagte Mäurer. "Sie sollen die Sicherheit haben, dass sie zwar künftig in kleineren Einheiten arbeiten werden, aber ihre Arbeit natürlich behalten."

Mäurer machte deutlich, dass das Stadtamt seit den 1990er Jahren mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen habe. "Die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt uns, dass die erhofften Synergien durch ein so großes Amt nur zum Teil eingetreten sind und durch eine schlecht steuerbare Struktur erkauft wurden", so der Innensenator.

"Ausländerbehörde" wird eigenes Amt

Zukünftig sollen die Bürgerservicecenter in einem neu zu gründenden Bürgeramt zusammengefasst werden. Auch die Aufgaben der "Ausländerbehörde" werden künftig in einem eigenen Amt für Migration, Aufenthaltsrecht und Einbürgerungen wahrgenommen. Die ordnungsrechtlichen Aufgaben, die auch der fachlichen Zuständigkeit des Innenressorts unterliegen, werden dann im Innenressort selbst oder durch die Polizei Bremen wahrgenommen.

Das Stadtamt nimmt derzeit auch Aufgaben wahr, die der fachlichen Zuständigkeit anderer Ressorts entstammen. Für diese Aufgaben wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ressorts nach neuen Lösungen gesucht. Die Querschnittsaufgaben wie Personal, IT und Haushalt werden in den neuen Einheiten nicht neu aufgebaut, sondern zentral aus der senatorischen Behörde wahrgenommen. Die Gesamtsteuerung aller Projekte wird Staatsrat Thomas Ehmke übernehmen und dabei alle Projektverantwortlichen, die Personalvertretungsgremien, die Zentralstelle für die Verwirklichung der Glechberechtigung der Frau (ZGF) sowie Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Ressorts einbinden.

Handelskammer froh über die Maßnahme

Als Reaktion auf den angekündigten Umbau meldete sich die Handelskammer Bremen umgehend: "Mit einer Auflösung der bisherigen, offensichtlich reformunfähigen Strukturen des Stadtamtes verbindet die Handelskammer die Hoffnung, dass effizientere Strukturen in der Verwaltung möglich werden. Eine effiziente Verwaltung ist ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft. Wir begrüßen diesen Schritt des Innensenators daher ausdrücklich", so Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger.